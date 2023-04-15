В Пентагоне признали РФ и Китай достойными конкурентами в космосе

Представитель космического командования США Джон Олсон 14 апреля заявил, что планы России и Китая по освоению Луны показывают масштаб стратегической конкуренции в космосе.

Он отметил, что деятельность Москвы и Пекина в космической сфере, включая планы совместной реализации лунной программы, является «отражением более широкой стратегической конкуренции».

«Я думаю, что важно понять, насколько важна Луна», — сказал Олсон.

Также он напомнил, что в настоящее время США являются единственной страной, представитель которой бывал на Луне. Согласно новой лунной программе США Artemis, американцы планируют осуществить новую высадку на Луну в 2025 году. На 2024 год планируется пилотируемый полет вокруг Луны, в рамках программы Artemis США также планирует создание окололунной станции Gateway.

Ранее, 12 апреля, президент России Владимир Путин заявил, что необходимо скорейшее возобновление отечественной лунной программы и миссий на другие планеты.

Также космонавт Олег Скрипочка сказал, что освоение Луны необходимо для освоения дальнего космоса и экспедиций на другие планеты. По его мнению, для этой цели на Луне стоит строить долговременные станции и создавать орбитальные, а также продолжать пилотируемые полеты в этом направлении, отрабатывать технику и защиту от радиации, а также всё, чтобы человек мог там относительно безопасно и спокойно работать.

В этот же день академик Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Игорь Маринин рассказал о перспективах освоения человечеством Луны. По его словам, там были обнаружены ценные ресурсы, считающиеся на Земле дефицитными, поэтому в крупнейших странах, в том числе и в России, разрабатываются проекты по лунной добыче.

Тогда же сообщалось, что летом текущего года беспилотный аппарат «Луна-25» отправится к спутнику Земли. Он сядет в 70-х градусах южной широты и получит важные данные о составе грунта, наличии воды и других особенностях этих мест, которые ранее не изучались. На основе этих данных ученые выберут места для посадки аналогичных аппаратов «Луна-26» и «Луна-27». Они также не будут передвигаться по поверхности и возвращаться на Землю.

10 апреля научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт заявил, что российские космонавты смогут полететь на Луну в ближайшее 7–10 лет.

В «Роскосмосе» 23 февраля сообщили, что запуск автоматической станции «Луна-25» запланирован на 13 июля. Она станет первой отечественной миссией к спутнику Земли за последние 46 лет. Задача станции — отработка технологии мягкой посадки на Луну в околополярной области.

4 октября гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия будет способна высадить космонавтов на Луну к 2030 году. Кроме того, в рамках лунной программы РФ готовит к отправке на Луну автоматический посадочный аппарат «Луна-25».

До этого, 27 июля, в «Роскосмосе» сообщили, что полет на Луну на российском корабле для команды из четырех человек обойдется в четыре раза дешевле, чем аналогичный запуск лунной команды в NASA.