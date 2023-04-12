Космонавт заявил о необходимости освоения Луны для изучения дальнего космоса

Освоение Луны необходимо для освоения дальнего космоса и экспедиций на другие планеты. Об этом 12 апреля заявил космонавт Олег Скрипочка на открытии после реконструкции сквера «Покорители космоса» в Севастополе.

По его мнению, для этой цели на Луне стоит строить долговременные станции и создавать орбитальные, а также продолжать пилотируемые полеты в этом направлении, отрабатывать технику и защиту от радиации, а также всё, чтобы человек мог там относительно безопасно и спокойно работать.

«Нужно развивать пилотируемый космос, делать новые (орбитальные) станции с расширенными возможностями, то есть расширять круг лиц, которые смогут работать на борту – профильные ученые и исследователи… Космические станции обязательно понадобятся. Именно длительные работы могут дать информацию о том, как жить и работать в космосе», — передают слова космонавта «РИА Новости».

Скрипочка подчеркнул, что считает Луну трамплином к дальним полетам, отметив, что она является ближайшим небесным телом, и на ней можно отработать технологии, которые космонавты будут использовать на планетах Солнечной системы.

Ранее в этот день академик Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Игорь Маринин рассказал о перспективах освоения человечеством Луны. По его словам, там были обнаружены ценные ресурсы, считающиеся на Земле дефицитными, поэтому в крупнейших странах, в том числе и России, разрабатываются проекты по лунной добыче.

«Известия» в этот день писали, что летом текущего года беспилотный аппарат «Луна-25» отправится к спутнику Земли. Он сядет в 70-х градусах южной широты и получит важные данные о составе грунта, наличии воды и других особенностях этих мест, которые ранее не изучались. На основе этих данных ученые выберут места для посадки аналогичных аппаратов «Луна-26» и «Луна-27». Они также не будут передвигаться по поверхности и возвращаться на Землю.

В этот день президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с генеральным директором «Роскосмос» Юрием Борисовым поздравил всех, кто причастен к космической отрасли, с Днем космонавтики.