Реклама
Прямой эфир
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании рынка табака
Армия
В ДНР заявили об уничтожении резервов ВСУ на подъезде к Артемовску
Мир
Херш заявил о незаконном присвоении Зеленским и его окружением $400 млн
Мир
Захарова обвинила Германию в посягательстве на независимость спорта
Интернет и технологии
Маск анонсировал смену маркировки аккаунта Би-би-си в Twitter
Общество
Генпрокуратуру попросили проверить Пугачеву на предмет финансирования ВСУ
Армия
Российские силы овладели тремя городскими кварталами в Артемовске
Армия
Совфед одобрил закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках
Общество
Заявки на участие в «Лидерах России» подали более 40 тыс. человек
Мир
Эксперт предрек ухудшение отношениям США и ЕС из-за Венгрии
Политика
Песков призвал разобраться в достоверности кадров с казнью военного
Общество
Защита обжаловала арест обвиняемой в теракте в петербургском кафе Дарьи Треповой
Мир
Рябков назвал разговоры о возможной встрече Лаврова и Блинкена преждевременными
Сюжет:

Космонавт заявил о необходимости освоения Луны для изучения дальнего космоса

Космонавт Скрипочка: освоение Луны нужно для изучения дальнего космоса
0
Фото: commons.wikimedia.org/Paradise Chronicle
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Освоение Луны необходимо для освоения дальнего космоса и экспедиций на другие планеты. Об этом 12 апреля заявил космонавт Олег Скрипочка на открытии после реконструкции сквера «Покорители космоса» в Севастополе.

По его мнению, для этой цели на Луне стоит строить долговременные станции и создавать орбитальные, а также продолжать пилотируемые полеты в этом направлении, отрабатывать технику и защиту от радиации, а также всё, чтобы человек мог там относительно безопасно и спокойно работать.

«Нужно развивать пилотируемый космос, делать новые (орбитальные) станции с расширенными возможностями, то есть расширять круг лиц, которые смогут работать на борту – профильные ученые и исследователи… Космические станции обязательно понадобятся. Именно длительные работы могут дать информацию о том, как жить и работать в космосе», — передают слова космонавта «РИА Новости».

Скрипочка подчеркнул, что считает Луну трамплином к дальним полетам, отметив, что она является ближайшим небесным телом, и на ней можно отработать технологии, которые космонавты будут использовать на планетах Солнечной системы.

От орбиты до Луны: крупнейшие достижения СССР и России в космосе
Как Советский Союз совершил прорыв в космос и когда россияне полетят на Луну

Ранее в этот день академик Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Игорь Маринин рассказал о перспективах освоения человечеством Луны. По его словам, там были обнаружены ценные ресурсы, считающиеся на Земле дефицитными, поэтому в крупнейших странах, в том числе и России, разрабатываются проекты по лунной добыче.

«Известия» в этот день писали, что летом текущего года беспилотный аппарат «Луна-25» отправится к спутнику Земли. Он сядет в 70-х градусах южной широты и получит важные данные о составе грунта, наличии воды и других особенностях этих мест, которые ранее не изучались. На основе этих данных ученые выберут места для посадки аналогичных аппаратов «Луна-26» и «Луна-27». Они также не будут передвигаться по поверхности и возвращаться на Землю.

В этот день президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с генеральным директором «Роскосмос» Юрием Борисовым поздравил всех, кто причастен к космической отрасли, с Днем космонавтики.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023