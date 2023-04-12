Реклама
Прямой эфир
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании рынка табака
Армия
В ДНР заявили об уничтожении резервов ВСУ на подъезде к Артемовску
Мир
Херш заявил о незаконном присвоении Зеленским и его окружением $400 млн
Мир
Захарова обвинила Германию в посягательстве на независимость спорта
Интернет и технологии
Маск анонсировал смену маркировки аккаунта Би-би-си в Twitter
Общество
Генпрокуратуру попросили проверить Пугачеву на предмет финансирования ВСУ
Армия
Российские силы овладели тремя городскими кварталами в Артемовске
Армия
Совфед одобрил закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках
Общество
Заявки на участие в «Лидерах России» подали более 40 тыс. человек
Мир
Эксперт предрек ухудшение отношениям США и ЕС из-за Венгрии
Политика
Песков призвал разобраться в достоверности кадров с казнью военного
Общество
Защита обжаловала арест обвиняемой в теракте в петербургском кафе Дарьи Треповой
Мир
Рябков назвал разговоры о возможной встрече Лаврова и Блинкена преждевременными
Сюжет:

Академик Маринин рассказал о перспективах освоения Луны

Академик Маринин: недавно на Луне были обнаружены ценные ресурсы
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cover Images
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Академик Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Игорь Маринин рассказал в среду, 12 апреля, о перспективах освоения человечеством Луны.

Эксперт отметил, что недавно на Луне были обнаружены ценные ресурсы, считающиеся на Земле дефицитными, поэтому в крупнейших странах, в том числе и России, разрабатываются проекты по лунной добыче.

«Ученые исследовали вещество с Луны более современными способами и увидели, что на поверхностном слое достаточно много редкоземельных металлов и металлов группы платины, ресурс которых на Земле закончится в ближайшие 30–40 лет. Поэтому возникла идея добывать эти металлы на Луне», — сказал Маринин в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, американцы, россияне и китайцы решили попытаться построить вблизи Южного полюса станцию, куда могли бы прилетать люди и добывать эти металлы с помощью автоматов.

Россия и Китай подписали соглашение о совместном освоении Луны. По мнению эксперта, в ближайшие годы страны могут представить на финансирование совместный проект по добыче.

Обстановка по требованию: замена МКС поможет в освоении спутника Земли
На какие важные вопросы для реализации новых космических проектов ответят миссии серии «Луна»

Ранее в этот день «Известия» писали, что летом текущего года беспилотный аппарат «Луна-25» отправится к спутнику Земли. Он сядет в 70-х градусах южной широты и получит важные данные о составе грунта, наличии воды и других особенностях этих мест, которые ранее не изучались. На основе этих данных ученые выберут места для посадки аналогичных аппаратов «Луна-26» и «Луна-27». Они также не будут передвигаться по поверхности и возвращаться на Землю.

Эксперты предполагают, что полеты должны начаться с 2030 года. Помочь в их осуществлении может Российская орбитальная станция, которую планируют запустить в 2027–2030 годах.

Отмечалось, что на Луне, с большой вероятностью, есть запасы редкоземельных металлов, нужных для электроники. Кроме того, она станет тренировочной площадкой для полетов на Марс.

12 апреля президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с генеральным директором «Роскосмоса» Юрием Борисовым поздравил всех, кто причастен к космической отрасли, с Днем космонавтики, передает RT.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023