Академик Маринин рассказал о перспективах освоения Луны

Академик Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Игорь Маринин рассказал в среду, 12 апреля, о перспективах освоения человечеством Луны.

Эксперт отметил, что недавно на Луне были обнаружены ценные ресурсы, считающиеся на Земле дефицитными, поэтому в крупнейших странах, в том числе и России, разрабатываются проекты по лунной добыче.

«Ученые исследовали вещество с Луны более современными способами и увидели, что на поверхностном слое достаточно много редкоземельных металлов и металлов группы платины, ресурс которых на Земле закончится в ближайшие 30–40 лет. Поэтому возникла идея добывать эти металлы на Луне», — сказал Маринин в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, американцы, россияне и китайцы решили попытаться построить вблизи Южного полюса станцию, куда могли бы прилетать люди и добывать эти металлы с помощью автоматов.

Россия и Китай подписали соглашение о совместном освоении Луны. По мнению эксперта, в ближайшие годы страны могут представить на финансирование совместный проект по добыче.

Ранее в этот день «Известия» писали, что летом текущего года беспилотный аппарат «Луна-25» отправится к спутнику Земли. Он сядет в 70-х градусах южной широты и получит важные данные о составе грунта, наличии воды и других особенностях этих мест, которые ранее не изучались. На основе этих данных ученые выберут места для посадки аналогичных аппаратов «Луна-26» и «Луна-27». Они также не будут передвигаться по поверхности и возвращаться на Землю.

Эксперты предполагают, что полеты должны начаться с 2030 года. Помочь в их осуществлении может Российская орбитальная станция, которую планируют запустить в 2027–2030 годах.

Отмечалось, что на Луне, с большой вероятностью, есть запасы редкоземельных металлов, нужных для электроники. Кроме того, она станет тренировочной площадкой для полетов на Марс.

12 апреля президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с генеральным директором «Роскосмоса» Юрием Борисовым поздравил всех, кто причастен к космической отрасли, с Днем космонавтики, передает RT.