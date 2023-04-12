Обстановка по требованию: замена МКС поможет в освоении спутника Земли

Летом стартует автоматическая межпланетная станция «Луна-25» — главная задача этого аппарата заключается в мягкой посадке на поверхность спутника Земли. Место для следующих станций «Луна-26» и «Луна-27» будет подбираться с учетом возможности возведения базы и нахождения космонавтов. Освоению будет способствовать российская орбитальная станция, которая заменит МКС космонавтам . Ученые намерены получить уникальные сведения о наличии там воды и возможности копать пещеры в лунном грунте для создания защиты от радиации. По словам экспертов, спутник Земли станет отличной тренировочной площадкой и источником ценных ресурсов, необходимых для электроники.

Перевалочный пункт

С момента первого полета человека в космос прошло 62 года. Сейчас перед людьми стоят новые цели, и одна из них — освоение Луны. «Известия» пообщались с российскими учеными и расспросили их о перспективах в данном направлении.

Автоматическая межпланетная станция «Луна-25» должна стартовать в середине июля 2023 года, потом намечены проекты «Луна-26» и «Луна-27». Это беспилотные миссии , цель которых установить наличие тех или иных веществ на спутнике Земли, провести предварительные исследования и ряд экспериментов. Аппараты будут высаживаться на поверхности, собирать данные и анализировать их на месте. Перемещаться по поверхности и возвращаться обратно они не станут .

— Главная задача «Луны-25» — осуществить мягкую посадку на спутницу Земли, ведь последняя такая миссия состоялась в 1976 году , — рассказал доктор физико-математических наук, профессор РАН, заведующий лабораторией ИКИ РАН Максим Литвак. — Вторая цель заключается в том, чтобы станция прожила достаточное время на поверхности Луны и все научные приборы сняли нужные данные и проанализировали их .

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Как рассказал ученый, «Луна-25» сядет в семидесятых градусах южной широты, где еще ни один прибор не работал, и информация о грунте в этих местах будет получена впервые .

— Задачи «Луны-26» и «Луны-27» — продолжение проведения научных экспериментов , — пояснил Максим Литвак. — На них будет стоять еще больше аппаратуры, высаживаться они будут на других широтах. Место будет подбираться с учетом возможности создания там лунной базы и высадки российских космонавтов . На данный момент задачи для этих миссий обсуждаются.

Нет своей атмосферы

Пилотируемые полеты, по предположению экспертов, должны начаться с 2030 года . Причем поспособствовать их реализации может РОС — российская орбитальная станция, запуск модулей которой планируется в период 2027–2030 годов .

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

— Орбита РОС лежит в такой плоскости, что сделать с нее космический буксир до Луны можно с минимальными энергетическими затратами , — пояснил кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией методов и средств обеспечения радиационной безопасности при космических полетах ИМБП РАН Вячеслав Шуршаков. — Скорее всего, речь в данном случае будет идти о беспилотных проектах. Высота орбиты новой станции поможет лучше изучить космическое излучение и его воздействие на биологические организмы, так как оно похоже по составу и мощности на то, что ждет нас на Луне .

По мнению доктора физико-математических наук, декана факультета космических исследований МГУ им. М.В. Ломоносова Василия Сазонова, создание РОС — важный шаг на пути к освоению Луны .

— Российская орбитальная станция будет располагаться на наклонении 96,8 градуса, высота ее расположения пока обсуждается, диапазон составляет от 368 до 819 км , — рассказал ученый. — Слишком высоко станцию запускать накладно с точки зрения экономики, и она обязательно должна быть посещаемой. Но, с другой сторон ы, чем больше высота, тем больше исследований в плане воздействия радиации на различные объекты можно провести .

Следует учитывать, что Луна — это спутник Земли, но не планета. В отличие от Марса она совсем не имеет собственной атмосферы. Поэтому на Луне достаточно высокий уровень радиации, источник которой, как и для остальных объектов Солнечной системы, космические лучи .

— На Земле уровень радиации составляет порядка одного миллизиверта в год , — пояснил Вячеслав Шуршаков. — На орбите МКС за год человек получает в среднем около 220 миллизиверт. На поверхности Луны доза радиации в два раза больше, чем на орбитальной станции .

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/NASA

Сейчас космонавтам за всю карьеру разрешено набирать не более тысячи миллизиверт — установлено, что данная доза не наносит существенного вреда здоровью. Таким образом, больше двух лет на Луне проводить будет нельзя .

— Интересно, что на Марсе за сутки человек получит такую же дозу облучения, как космонавты на орбите МКС, и с этой точки зрения осваивать его удобнее , — рассказал Вячеслав Шуршаков. — Хотя, разумеется, осложняет процесс расстояние до него, в 145 раз большее, чем до Луны . Если с Луны в случае возникновения непредвиденной ситуации космонавтов можно вернуть за несколько дней, с Марсом ситуация будет сложнее.

Докопаться до истины

Луна может стать площадкой для отработки новых технологий , считает Вячеслав Шуршаков. В частности, там можно учиться защищаться от радиации, а затем применить эти знания уже на Марсе .

— Можно ли вырыть пещеру в лунном грунте — один из вопросов, на который ответит проект «Луна-28» , — сообщил Василий Сазонов. — Также мы получим возможность узнать об остаточной радиации реголита . Если мы «закопаемся» в него и всё равно будем получать некоторую дозу облучения, это значительно усложнит защиту от радиации.

Помимо возможности использования воды для обеспечения жизнедеятельности человека и строительства лунной базы разрабатывается технология создания двигательной установки, в которой применяют пар . Так можно будет сэкономить на запасах топлива.

Фото: commons.wikimedia.org/ISRO/NASA/JPL-Caltech/USGS/Brown Univ

— Наличие воды и ее форма, то есть потенциальная возможность извлечь ее, и кислород для дыхания — еще один из важнейших вопросов для создания некой посещаемой базы на Луне, — считает Василий Сазонов. — Следующий момент — можно ли на Луне найти грунт, пригодный для выращивания пищевых растений . В ходе исследований было установлено, что человеку для закрытия его потребностей в свежей зелени и овощах нужно 100 кв. м плодородной земли. Но даже если что-то вырастет, останется вопрос: можно ли будет это употреблять в пищу?

По словам эксперта, доставка 1 кг чего-либо на Луну обойдется примерно в $1 млн. При такой цене отправлять грузы для обеспечения жизнедеятельности человека невозможно — нужно искать способы получения нужных веществ, материалов и продуктов прямо на месте .