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Новая российская орбитальная станция поможет осуществить полет на Луну

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Летом 2023 беспилотный аппарат «Луна-25» отправится к спутнику Земли. Он сядет в 70-х градусах южной широты и получит важные данные о составе грунта, наличии воды и других особенностях этих мест, которые ранее не изучались. На основе этих данных ученые выберут места для посадки аналогичных аппаратов «Луна-26» и «Луна-27». Они также не будут передвигаться по поверхности и возвращаться на Землю.

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Эксперты предполагают, что полеты должны начаться с 2030 года. Причем помочь в их осуществлении может Российская орбитальная станция. Ее планируют запустить в 2027–2030 годах.

Как рассказал кандидат физико-математических наук, заведующий‌ лабораторией‌ методов и средств обеспечения радиационной‌ безопасности при космических полетах ИМБП РАН Вячеслав Шуршаков, орбита станции лежит в такой плоскости, что сделать с нее космической буксир до Луны можно с минимальными энергетическими затратами. Возможно, с этой станции до Луны будут летать беспилотные аппараты, так как РОС должна быть посещаемой, но не обитаемой.

На высоте, где будет находиться станция, ученые смогут лучше изучить космическое излучение, которое ждет людей и технику на Луне.

Что касается ресурсов, на Луне с большой вероятностью есть запасы редкоземельных металлов, нужных для электроники. Кроме того, она станет тренировочной площадкой для полетов на Марс.

Подробней читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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