Путин указал на необходимость возобновления отечественной лунной программы

Президент России Владимир Путин 12 апреля заявил, что необходимо скорейшее возобновление отечественной лунной программы и миссий на другие планеты.

«В этой сфере перед нами стоят большие исследовательские задачи. Их нужно последовательно выполнять. Речь прежде всего о скорейшем возобновлении нашей лунной программы, о миссиях на другие планеты, о развитии космических обсерваторий, которые уже помогают получать новые факты об эволюции Вселенной», — сказал Путин.

Кроме того, он добавил, что российская орбитальная станция, проект которой разрабатывается специалистами, станет форпостом страны в космосе.

Научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт заявил, что российские космонавты смогут полететь на Луну в ближайшее 7–10 лет.

В октябре прошлого года гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия будет способна высадить космонавтов на Луну к 2030 году. Кроме того, что в рамках лунной программы Россия готовит к отправке на Луну автоматический посадочный аппарат «Луна-25».

Задача станции — отработка технологии мягкой посадки на Луну в околополярной области. «Луна-25» также проведет контактные исследования районов Южного полюса спутника Земли.

В июле в «Роскосмосе» сообщили, что полет на Луну на российском корабле для команды из четырех человек обойдется в четыре раза дешевле, чем аналогичный запуск лунной команды в NASA.