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В Госдуме предрекли Зеленскому расплату с Западом территориями Украины

Депутат Белик: Зеленскому придется расплачиваться за свой произвол территориальными уступками
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Украинский лидер Владимир Зеленский, собственными руками приведший Украину в никуда, вынужден будет расплачиваться за свой произвол территориальными уступками. Об этом 11 апреля «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Таким образом он отреагировал на статью портала Niezależny Dziennik Polityczny о том, что Зеленский во время поездки в Варшаву сделал выгодное предложение польскому коллеге Анджею Дуде, так как для украинского лидера это «последний шанс» победить Россию. Как отмечает издание, Зеленский «принял единственно верное решение» — вернуть Польше западную часть Украины.

«С начала спецоперации на Украине Польша лидирует во всем, что касается русофобской политики на Западе, и в этом вторит США, но дело не том, что Варшаву волнует судьба украинцев или взаимовыгодное сотрудничество с киевским режимом», — сказал Белик.

По словам парламентария, у Польши свои геополитические интересы, которые она намерена удовлетворить.

«В числе этих интересов — возвратить в свой состав западную часть Украины. Кроме того, Польша задаром заберет всё, что ей готов будет отдать Зеленский в обмен на мнимую поддержку со стороны Варшавы, украинский народ же вновь окажется разменной монетой в этой большой геополитической игре», — заключил он.

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10 апреля сенатор Алексей Пушков отметил, что после визита в Варшаву президента Украины в Польше всё более четко стала прорисовываться ее заветная мечта — подчинение Украины в виде конфедерации и превращение в «сверхдержаву Восточной Европы». По мнению сенатора, можно не сомневаться в том, что Польша сделает всё возможное, чтобы эта мечта осуществилась.

5 апреля Зеленский во время визита в Варшаву заявил, что в будущем между Украиной и Польшей не будет границ «политических, экономических и исторических».

На следующий день бывший посол Польши в России Катажина Пелчинская-Наленч назвала идею создания единого с Украиной государства иллюзорной и опасной. По ее словам, видение польско-украинского союза «может быть привлекательным на уровне идей, но не выдерживает конфронтации с реальностью».

Ранее, еще в декабре 2022 года, президент России Владимир Путин заявлял, что националистические группировки в Польше всерьез планируют забрать западные территории Украины.

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