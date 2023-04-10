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Пушков заявил о «заветной мечте» Польши создать сверхдержаву с Украиной для борьбы с РФ

Пушков: у Польши есть «заветная мечта» создать сверхдержаву с Украиной для борьбы с РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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После визита в Варшаву президента Украины Владимира Зеленского в Польше все более четко стала прорисовываться ее заветная мечта — подчинение Украины в виде конфедерации и превращение в «сверхдержаву Восточной Европы». Об этом 10 апреля заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя статью в издании Rzeczpospolita.

В ней обозреватель Томаш Гжегож Гроссе предположил, что Украина могла бы стать частью «большого и сильного польского государства», чтобы более эффективно противодействовать России в Восточной Европе.

«В Польше активно заговорили о возможности объединении Польши и Украины в некую унию, которая частично воспроизвела бы контуры Речи Посполитой XVI–XVIII веков. Надо сказать, что этот проект, который еще год-два назад казался геофантастикой, сегодня обретает доктринальные очертания», — отметил сенатор в своем Telegram-канале.

Обозреватель польской газеты также указал на то, что восстановить историческую Речь Посполитую советуют как американские эксперты, так и польские специалисты, в связи с чем вопрос о вступлении Украины в Евросоюз и НАТО решился бы сам собой, предположил Гроссе.

«Остановить Россию может только сильная Речь Посполитая, включающая Украину» — вот новый лозунг польской правящей элиты, сформулированный в статье. Другое дело, насколько осуществимы эти планы. Можно не сомневаться, что Польша сделает все возможное, чтобы они осуществились», — прокомментировал Пушков.

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Ранее, 9 апреля, украинский политолог Руслан Бортник отметил, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Польшу случайно раскрыл планы по возрождению Речи Посполитой в качестве антироссийского альянса после завершения спецоперации России по защите Донбасса.

Польская газета Rzeczpospolita указала на возможность Украины стать частью большой Польши в статье от 7 апреля. Речь шла о создании государства для противостояния России.

За день до этого бывший посол Польши в России Катажина Пелчинская-Наленч назвала идею создания единого с Украиной государства иллюзорной и опасной. По ее словам, видение польско-украинского союза «может быть привлекательным на уровне идей, но не выдерживает конфронтации с реальностью».

5 апреля украинский лидер во время своего визита в Варшаву заявил, что в будущем между Украиной и Польшей не будет границ «политических, экономических и исторических».

Ранее, еще в декабре 2022 года, президент России Владимир Путин также заявлял, что националистические группировки в Польше всерьез планируют забрать западные территории Украины.

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