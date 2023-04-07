Rzeczpospolita указала на возможность Украины стать частью большой Польши

Украина после завершения конфликта могла бы стать частью большого и сильного польского государства для более успешного противостояния с Россией в Восточной Европе. Такое мнение высказал обозреватель газеты Rzeczpospolita Томаш Гжегож Гроссе в статье, опубликованной 5 апреля.

Гроссе указал на то, что после завершения украинского конфликта европейский регион будет нуждаться в стабилизации и усилении безопасности. При этом, по его словам, многие эксперты считают, что быстрый путь вступления Украины в ЕС или НАТО будет заблокирован Западной Европой.

Между тем, по мнению обозревателя, условием прочного мира в Европе было бы прежде всего построение прочной системы безопасности в Центральной и Восточной Европе, углубленной политическим и экономическим сотрудничеством.

«Вот почему американские эксперты, а также польские специалисты советуют восстановить историческую Польскую Республику. Речь идет об углубленном сотрудничестве между странами региона, в первую очередь Польшей и Украиной», — написал Гроссе, добавив, что в этом случае проблема «вступления Киева в ЕС и НАТО как бы разрешится сама собой».

6 апреля бывший посол Польши в России Катажина Пелчинская-Наленч, в свою очередь, назвала идею создания единого с Украиной государства иллюзорной и опасной. По ее словам, видение польско-украинского союза «может быть привлекательным на уровне идей, но не выдерживает конфронтации с реальностью», поскольку украинская экономика полностью разрушена, в стране также наблюдаются серьезные демографические, социальные и криминальные проблемы.

За день до этого президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Варшаву заявил, что в будущем между Украиной и Польшей не будет границ. По его словам, не будет «границ политических, экономических и исторических».

4 апреля глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отметил, что правительство Польши ждет удачного момента, чтобы получить контроль над западными территориями Украины.

До этого, в середине января, директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук отметил, что после начала специальной военной операции (СВО) России Польша перешла к более активному освоению территории западной части Украины, реализуя целый комплекс политических и военных мероприятий.

Ранее, еще в декабре 2022 года президент России Владимир Путин также заявлял, что националистические группировки в Польше всерьез планируют забрать западные территории Украины.