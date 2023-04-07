Реклама
Прямой эфир
Политика
В Госдуму внесли поправки о пожизненном наказании за госизмену
Мир
В США усомнились в проведении контрнаступления ВСУ из-за потерь опытных военных
Общество
Путин поручил найти места захоронения бойцов Красной армии в новых регионах РФ
Происшествия
Город Пологи в Запорожской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ
Общество
Минюст включил журналиста Аркадия Бабченко в список иноагентов
Мир
Rzeczpospolita указала на возможность Украины стать частью большой Польши
Мир
Арестович посчитал необходимым сменить Зеленского
Спорт
«Авангард» потерпел первое поражение в основное время в нынешнем плей-офф КХЛ
Общество
Правительство одобрило эксперимент по онлайн-продаже российского вина
Мир
Лидер «желтых жилетов» заявил, что французы против отправки оружия Украине
Мир
И.о. главы канадской дипмиссии был вызван в МИД РФ
Происшествия
Подросток на электросамокате сбил 7-летнего ребенка в Москве
Интернет и технологии
YouTube заблокировал канал российского актера Бочарова

Rzeczpospolita указала на возможность Украины стать частью большой Польши

Rzeczpospolita: Украина должна стать частью большого и сильного польского государства
0
Фото: ТАСС/Zuma
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина после завершения конфликта могла бы стать частью большого и сильного польского государства для более успешного противостояния с Россией в Восточной Европе. Такое мнение высказал обозреватель газеты Rzeczpospolita Томаш Гжегож Гроссе в статье, опубликованной 5 апреля.

Гроссе указал на то, что после завершения украинского конфликта европейский регион будет нуждаться в стабилизации и усилении безопасности. При этом, по его словам, многие эксперты считают, что быстрый путь вступления Украины в ЕС или НАТО будет заблокирован Западной Европой.

Между тем, по мнению обозревателя, условием прочного мира в Европе было бы прежде всего построение прочной системы безопасности в Центральной и Восточной Европе, углубленной политическим и экономическим сотрудничеством.

«Вот почему американские эксперты, а также польские специалисты советуют восстановить историческую Польскую Республику. Речь идет об углубленном сотрудничестве между странами региона, в первую очередь Польшей и Украиной», — написал Гроссе, добавив, что в этом случае проблема «вступления Киева в ЕС и НАТО как бы разрешится сама собой».

Всё Польше и Польше: Варшава захотела исчезновения границы с Украиной
Что означают слова Анджея Дуды об «общем счастье» двух государств

6 апреля бывший посол Польши в России Катажина Пелчинская-Наленч, в свою очередь, назвала идею создания единого с Украиной государства иллюзорной и опасной. По ее словам, видение польско-украинского союза «может быть привлекательным на уровне идей, но не выдерживает конфронтации с реальностью», поскольку украинская экономика полностью разрушена, в стране также наблюдаются серьезные демографические, социальные и криминальные проблемы.

За день до этого президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Варшаву заявил, что в будущем между Украиной и Польшей не будет границ. По его словам, не будет «границ политических, экономических и исторических».

4 апреля глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отметил, что правительство Польши ждет удачного момента, чтобы получить контроль над западными территориями Украины.

До этого, в середине января, директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук отметил, что после начала специальной военной операции (СВО) России Польша перешла к более активному освоению территории западной части Украины, реализуя целый комплекс политических и военных мероприятий.

Ранее, еще в декабре 2022 года президент России Владимир Путин также заявлял, что националистические группировки в Польше всерьез планируют забрать западные территории Украины.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023