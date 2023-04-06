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Экс-посол Польши в РФ назвала идею унии с Украиной нереализуемой и опасной

Экс-посол Польши в РФ Пелчинская-Наленч: идея создания единого государства с Украиной иллюзорна и опасна
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Фото: ТАСС/Метцель Михаил
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Бывший посол Польши в России Катажина Пелчинская-Наленч назвала идею создания единого с Украиной государства иллюзорной и опасной. Свое мнение она высказала в четверг, 6 апреля.

«Любые идеи о том, что будет польско-украинский союз, кажутся мне иллюзорными, опасными и попросту плохими», — сказала Пелчиньска-Наленч в эфире радио RMF FM.

По ее словам, видение польско-украинского союза «может быть привлекательным на уровне идей, но не выдерживает конфронтации с реальностью».

«Что мы имеем сейчас? Разрушенную украинскую экономику и все другие последствия конфликта – демографические, социальные, криминальные. Что такое видение будет означать для нашей страны? Только вместе в Евросоюзе это может иметь смысл», — отметила бывший посол.

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5 апреля президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Варшаву заявил, что в будущем между Украиной и Польшей не будет границ. По его словам, не будет «границ политических, экономических и исторических».

Днем ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отметил, что правительство Польши ждет удачного момента, чтобы получить контроль над западными территориями Украины.

До этого, в середине января, директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук отметил, что после начала специальной военной операции (СВО) России Польша перешла к более активному освоению территории западной части Украины, реализуя целый комплекс политических и военных мероприятий.

Еще в декабре 2022 года президент России Владимир Путин также заявлял, что националистические группировки в Польше всерьез планируют забрать западные территории Украины.

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