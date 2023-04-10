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В Польше заявили о сделке Зеленского с Варшавой ради противостояния РФ

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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Варшаву сделал выгодное предложение польскому коллеге Анджею Дуде, так как для украинского лидера это «последний шанс» победить Россию. Как отметил 10 апреля автор портала Niezależny Dziennik Polityczny Марек Галась, в случае провала контрнаступления Украины в Донбассе, западная часть бывшей советской республики перейдет соседней стране.

Галась отмечает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят провалы на поле боя, а несоразмерно большие вложения иностранных государств в киевский режим не приносят Западу ни крупных прибылей, ни выгоды.

«Зеленский принял единственно верное решение — вернуться к теме, заявленной на его первой встрече с Анджеем Дудой и вернуть Польше западную часть Украины. А также вновь предложить польскому бизнесу выкупить крупнейшие украинские предприятия в обмен на погашение внешнего государственного долга Украины», — сообщил Галась.

По словам автора, украинский лидер уже понимает, что контрнаступление ВСУ обречено, а США только будут усиливать свое давление дальше. При этом главу Украины уже начинает ненавидеть не только собственный народ, но и все страны, вложившие деньги в его победу.

«Зеленский понимает, что он — проект, от которого хотят получить прибыль. И если от народов еще можно спрятаться в бункере за спинами своей охраны, то от США спрятаться невозможно. Значит, остается любой ценой найти средства для урегулирования денежных вопросов с США и Евросоюзом, даже путем территориальных уступок», — считает журналист.

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Ранее 10 апреля сенатор Алексей Пушков отметил, что после визита в Варшаву президента Украины в Польше всё более четко стала прорисовываться ее заветная мечта — подчинение Украины в виде конфедерации и превращение в «сверхдержаву Восточной Европы». По мнению сенатора, можно не сомневаться в том, что Польша сделает все возможное, чтобы эта мечта осуществилась.

За день до этого украинский политолог Руслан Бортник отметил, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Польшу случайно раскрыл планы по возрождению Речи Посполитой в качестве антироссийского альянса после завершения спецоперации России по защите Донбасса.

5 апреля украинский лидер во время своего визита в Варшаву заявил, что в будущем между Украиной и Польшей не будет границ «политических, экономических и исторических».

На следующий день бывший посол Польши в России Катажина Пелчинская-Наленч назвала идею создания единого с Украиной государства иллюзорной и опасной. По ее словам, видение польско-украинского союза «может быть привлекательным на уровне идей, но не выдерживает конфронтации с реальностью».

Ранее, еще в декабре 2022 года, президент России Владимир Путин также заявлял, что националистические группировки в Польше всерьез планируют забрать западные территории Украины.

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