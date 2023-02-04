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Во Франции указали на двойные стандарты по допуску России на ОИ-2024

Французский политик Филиппо указал на двойные стандарты по допуску России на Олимпиаду
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил в пятницу, 3 февраля, что при обсуждении вопроса участия спортсменов из России в Олимпийских играх 2024 года в Париже используется политика двойных стандартов.

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В частности, Филиппо напомнил, что никто не осуждал США и не призывал к их бойкоту в 2004 году, когда прошла Олимпиада в Афинах, а параллельно США начали войну в Ираке.

«Речь идет о присутствии российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Но не был поднят вопрос о присутствии американских спортсменов на Олимпийских играх 2004 года в Афинах, когда их страна только что незаконно вторглась в Ирак и понесла там бесчисленные жертвы!» ― отметил тот в своем Twitter.

Ранее в этот день министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил, что главы министерств спорта из 40 стран на следующей неделе выпустят совместное заявление против участия спортсменов из России и Белоруссии в Олимпиаде-2024. Также за недопуск России и Белоруссии до международных соревнований выступили в Национальном олимпийском комитете Украины.

Ранее, 2 февраля, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США выступают за сохранение запрета на государственную символику России и Белоруссии на международных соревнованиях.

Помимо этого, сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) еще не принял решения насчет участия спортсменов из России и Белоруссии в Олимпийских играх в 2024 году и в настоящий момент не берется оценивать вероятность того, что это произойдет.

Тем временем организаторы Олимпиады заявили, что будут следовать решениям МОКа относительно допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Они отметили, что желают, чтобы «соревнования прошли в духе мира и уважения к ценностям братства и солидарности».

Стремление вернуть российских спортсменов на международные соревнования 2 февраля поддержал и руководитель Олимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс, но в том случае, если удастся обеспечить допуск на турниры только нейтральных и «чистых» спортсменов. Он также подчеркнул, что тогда дух Олимпийских игр возобладает.

29 января МОК одобрил концепцию выступления российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом. Представители комитета заявили, что такой формат поддерживает подавляющее большинство участников олимпийского движения. Кроме того, он уже был опробован во время чемпионата по теннису Australian Open.

ХХХIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг Украины.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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