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США выступили против участия спортсменов из РФ и Белоруссии на ОИ-2024

Белый дом предложил ограничить участие РФ и Белоруссии в Олимпиаде-2024
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Фото: Global Look Press/Aleksander Polyakov
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США выступают за недопуск спортсменов из России и Белоруссии на Олимпиаду 2024 года в Париже. Кроме того, Белый дом выступает за запрет на использование государственных флагов и гимнов этих стран, отмечая, что белорусы и россияне должны допускаться в нейтральном статусе. Так высказалась 2 февраля пресс-секретарь администрации Джо Байдена Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов.

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«Должно быть абсолютно ясно, что они (спортсмены из России и Белоруссии. — Ред.) не выступают в качестве представителей российского или белорусского государства. Использование официальных государственных флагов, гербов и гимнов России и Белоруссии также должно быть запрещено», — заявила она 2 февраля.

Ранее в этот день сообщалось о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) еще не принял решения насчет участия российских и белорусских спортсменов в ОИ-2024. Представители МОКа обратили также внимание, что ни в одном документе организации об Олимпийских играх в 2024 году нет упоминания спортсменов из России и Белоруссии. Отмечается, что пока не ясно, будет ли принят шаг навстречу участию спортсменов из этих государств.

Тем временем организаторы Олимпиады заявили, что будут следовать решениям МОКа относительно допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Они также сказали, что желают, чтобы «соревнования прошли в духе мира и уважения к ценностям братства и солидарности».

Стремление вернуть российских спортсменов на международные соревнования 2 февраля поддержал и руководитель Олимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс, но в том случае, если удастся обеспечить допуск на турниры только нейтральных и «чистых» спортсменов. Он также подчеркнул, что тогда дух Олимпийских игр возобладает.

До этого, 29 января, МОК одобрил концепцию выступления российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом. Представители комитета заявили, что такой формат поддерживает подавляющее большинство участников олимпийского движения. Кроме того, он уже был опробован во время чемпионата по теннису Australian Open.

Ближайшие летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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