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В Польше заявили о планах 40 стран выступить против участия атлетов из РФ в ОИ

Министр спорта Польши Бортничук: около 40 стран могут занять позицию против участия россиян в Олимпиаде
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Фото: ТАСС/EPA/RITCHIE B. TONGO
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Министры спорта 40 стран мира 10 февраля примут совместное заявление против участия спортсменов из России и Белоруссии в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом заявил в пятницу, 3 февраля, министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук.

Он сообщил, что на следующей неделе состоится встреча министров спорта стран Европейского союза (ЕС), а также Великобритании, Австралии, Канады, Южной Кореи, Японии и других, которые представят «решительную общую позицию» по вопросу участи российских спортсменов в Олимпиаде.

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«Это, безусловно, будет жесткая позиция, которая будет противодействовать участию представителей России и Белоруссии в Олимпийских играх», — сказал Бортничук, чьи слова приводит польский портал gs24.

Комментируя заявления Украины и Латвии о бойкоте предстоящей Олимпиады, он заявил, что это «всегда самая сильная карта и в случае чего станет последним решением».

«Я думаю, что эти страны без колебаний воспользуются им», — добавил польский министр.

На вопрос журналистов, можно ли ожидать, что 10 февраля более широкая коалиция государств бойкотирует Игры, он ответил, что не будет предвосхищать это решение.

«Я бы дал МОКу время на самоанализ, пока не ставя их перед стеной таких серьезных решений», — сказал Бортничук, отметив, что времени до Олимпиады еще много.

Днем ранее стало известно, что МОК еще не принял решения насчет участия спортсменов из России и Белоруссии в Олимпийских играх в 2024 году и в настоящий момент не берется оценивать вероятность того, что это произойдет.

Тогда же официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что в случае допуска на международные соревнования участников из РФ и Белоруссии использование официальных государственных флагов, гербов и гимнов должно быть по-прежнему запрещено.

Между тем организаторы Олимпиады в Париже заявили, что будут следовать решениям МОКа относительно допуска российских и белорусских спортсменов на международные мероприятия. Они также отметили, что желают, чтобы «соревнования прошли в духе мира и уважения к ценностям братства и солидарности».

Ранее, 27 января, президент МОКа Томас Бах заявил, что спортсмены из РФ и Белоруссии могли бы участвовать в летних Олимпийских играх 2024 года под нейтральным флагом. Он подчеркнул, что бойкот Украины, которым угрожал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, не соответствует миссии комитета.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг РФ и Украины.

Ближайшие летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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