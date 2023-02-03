Реклама
Прямой эфир
Экономика
Эксперт отверг возможное повышение цен на бензин в России
Политика
В Госдуме поддержали нежелание России возвращаться в Совет Европы
Общество
Прокурор запросил 9 лет колонии блогеру Белоцерковской по делу о фейках о ВС РФ
Общество
Путин на совещании с членами Совбеза РФ обсудил борьбу с терроризмом
Мир
Зеленский направил в раду запрос о лишении соратников Медведчука мандатов
Мир
Боррель заявил о готовности Евросоюза к переговорам по Украине
Общество
Мокрый снег и ветер ожидаются на юге России к началу следующей недели
Авто
Ferrari выплатит более €13 тыс. сотрудникам за хороший год
Авто
Sollers приступила к поставкам фургонов Atlant в Белоруссию
Мир
Bloomberg узнало сроки поставки на Украину дальнобойных снарядов для HIMARS
Мир
США отправят на Украину танки Abrams с более слабой броней
Мир
В Кремле отреагировали на возможный ввод санкций Сербией
Сюжет:

НОК Украины выступил против допуска россиян на соревнования до окончания СВО

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины выступает против допуска на международные соревнования российских и белорусских спортсменов, пока продолжается специальная военная операция (СВО). Об этом 3 февраля сообщил министр молодежи и спорта Украины, президент НОК страны Вадим Гутцайт.

Фиги Баха: во что превратилось олимпийское движение
Спорт всегда был частью политики, теперь он стал ею официально

Он отметил, что нельзя идти на компромиссы относительно участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх.

«Нам надо вмешаться в этот процесс, нам надо работать с этим, все руководители украинских спортивных федераций должны работать с иностранными коллегами, чтобы ведущие спортсмены мира выступали с заявлениями, что они не хотят видеть российских и белорусских спортсменов», — заявил Гутцайт.

Он также сообщил, что Великобритания 10 февраля проведет саммит министров спорта стран Европы для обсуждения вопроса по допуску россиян на международные соревнования.

«Главы НОК Литвы, Латвии, Польши поддерживают Украину, эти три страны уже сделали заявление, вы об этом знаете», — подчеркнул Гутцайт.

25 января исполком Международного олимпийского комитета (МОК) сообщил о намерении рассмотреть допуск россиян до соревнований в нейтральном статусе и перечислил ряд условий. В то же время исполком призвал к усилению уже действующих санкций в отношении России и Белоруссии. После этого Олимпийский совет Азии предложил спортсменам из двух стран участвовать в азиатских соревнованиях.

На следующий день Гутцайт заявил, что Украина может бойкотировать летние Олимпийские игры 2024 года в Париже в случае допуска на них спортсменов из России и Белоруссии. Он отметил, что будет обращаться в МОК, чтобы помешать возвращению российских и белорусских сборных в международный спорт.

Тем не менее 29 января стало известно, что МОК одобрил концепцию выступления российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом. Представители комитета заявили, что такой формат поддерживает подавляющее большинство участников олимпийского движения.

Организаторы Олимпиады в Париже, в свою очередь, заявили, что будут следовать решениям МОКа относительно допуска российских и белорусских спортсменов на международные мероприятия. Они также отметили, что желают, чтобы «соревнования прошли в духе мира и уважения к ценностям братства и солидарности».

Однако окончательного решения насчет участия спортсменов из России и Белоруссии в Олимпийских играх в 2024 году МОК еще не принял. И, как заявили в МОКе 2 февраля, в настоящий момент комитет не берется оценивать вероятность того, что это произойдет.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг Украины.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023