НОК Украины выступил против допуска россиян на соревнования до окончания СВО

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины выступает против допуска на международные соревнования российских и белорусских спортсменов, пока продолжается специальная военная операция (СВО). Об этом 3 февраля сообщил министр молодежи и спорта Украины, президент НОК страны Вадим Гутцайт.

Он отметил, что нельзя идти на компромиссы относительно участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх.

«Нам надо вмешаться в этот процесс, нам надо работать с этим, все руководители украинских спортивных федераций должны работать с иностранными коллегами, чтобы ведущие спортсмены мира выступали с заявлениями, что они не хотят видеть российских и белорусских спортсменов», — заявил Гутцайт.

Он также сообщил, что Великобритания 10 февраля проведет саммит министров спорта стран Европы для обсуждения вопроса по допуску россиян на международные соревнования.

«Главы НОК Литвы, Латвии, Польши поддерживают Украину, эти три страны уже сделали заявление, вы об этом знаете», — подчеркнул Гутцайт.

25 января исполком Международного олимпийского комитета (МОК) сообщил о намерении рассмотреть допуск россиян до соревнований в нейтральном статусе и перечислил ряд условий. В то же время исполком призвал к усилению уже действующих санкций в отношении России и Белоруссии. После этого Олимпийский совет Азии предложил спортсменам из двух стран участвовать в азиатских соревнованиях.

На следующий день Гутцайт заявил, что Украина может бойкотировать летние Олимпийские игры 2024 года в Париже в случае допуска на них спортсменов из России и Белоруссии. Он отметил, что будет обращаться в МОК, чтобы помешать возвращению российских и белорусских сборных в международный спорт.

Тем не менее 29 января стало известно, что МОК одобрил концепцию выступления российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом. Представители комитета заявили, что такой формат поддерживает подавляющее большинство участников олимпийского движения.

Организаторы Олимпиады в Париже, в свою очередь, заявили, что будут следовать решениям МОКа относительно допуска российских и белорусских спортсменов на международные мероприятия. Они также отметили, что желают, чтобы «соревнования прошли в духе мира и уважения к ценностям братства и солидарности».

Однако окончательного решения насчет участия спортсменов из России и Белоруссии в Олимпийских играх в 2024 году МОК еще не принял. И, как заявили в МОКе 2 февраля, в настоящий момент комитет не берется оценивать вероятность того, что это произойдет.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг Украины.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.