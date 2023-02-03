Песков ответил на заявления Пентагона о поставках дальнобойных снарядов Киеву

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 3 февраля напомнил о словах президента России Владимира Путина, которые он произнес накануне в Волгограде, о том, что современная война с РФ будет совсем другой.

Таким образом пресс-секретарь президента прокомментировал заявления Пентагона о поставках и возможностях использования дальнобойных снарядов на Украине.

«Важно не забывать вчерашнее заявление Путина в Волгограде», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

3 февраля в Пентагоне сообщили о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере $2,17 млрд, куда вошли снаряды GLSDB с дальностью полета 150 км. Позже в американском оборонном ведомстве заявили, что США оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму.

2 февраля Путин на церемонии празднования 80-летнего юбилея победы в Сталинградской битве назвал невероятным тот факт, что России снова угрожают немецкими танками. Глава государства провел параллель с временами Великой Отечественной войны (ВОВ).

Российский лидер также отметил, что те, кто втягивает европейские страны в новую войну и рассчитывает одержать победу на поле боя, не понимают, что современная война с РФ будет другой. Он подчеркнул, что России есть чем ответить на эти недружественные шаги.

3 февраля Песков заверил, что что безопасность Крыма обеспечена надежно. При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что Донбасс пока защищен не до конца, поэтому специальная военная операция продолжается.

Ранее в этот день врио главы МВД Украины Игорь Клименко заявил, что министерство приступило к формированию штурмовых бригад для захвата Крыма и Донбасса. По его словам, основу подразделений будут составлять действующие и бывшие военные, пограничники и полицейские со значительным боевым опытом. Доукомплектация бригад пройдет за счет добровольцев.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство участников проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно подчеркивало, что жители Крыма обозначили свою позицию демократическим путем, в полном соответствии с международным правом, таким образом, вопрос о геополитической принадлежности полуострова закрыт окончательно.