Пентагон оставил на усмотрение Киева решение об ударе по Крыму

Соединенные Штаты Америки оставляют на усмотрение Украины возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму. Об этом заявил в пятницу, 3 февраля, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Ранее в этот день в Пентагоне сообщили о выделении пакета военной помощи Украине в размере $2,17 млрд, куда вошли снаряды GLSDB с дальностью полета 150 км.

Отвечая на вопрос журналистов о том, решил ли Вашингтон поставлять эти снаряды именно с той целью, чтобы Киев мог наносить ими удары по Крыму, Райдер заявил, что это дело самой Украины.

«Когда речь идет о планах Украины и проводимых ей операциях, то, конечно же, это их решение», — ответил Райдер.

Также в пятницу врио главы МВД Украины Игорь Клименко заявил, что министерство приступило к формированию штурмовых бригад для захвата Крыма и Донбасса. По его словам, основу подразделений будут составлять действующие и бывшие военные, пограничники и полицейские со значительным боевым опытом. Проект получил название «Гвардия наступления».

В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил в надежном обеспечении безопасности Крыма.

До этого, 18 января, газета The New York Times со ссылкой на источники среди американских чиновников сообщила, что Вашингтон обсуждает с киевскими властями возможность использования поставляемого оружия для атаки на Крым либо на Крымский мост. Как отмечало издание, если будет существовать угроза потери контроля РФ над Крымом, то позиции Украины на будущих переговорах укрепятся.

Тогда же официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Украина имеет право пользоваться западным оружием по своему усмотрению исходя из соображений безопасности, в том числе для ударов по Крыму.

В свою очередь, глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предрек «сокрушительный ответ» на попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар по Крыму при помощи США.

За день до этого директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что возвращение Крымского полуострова под контроль Украины невозможно.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство участников проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно подчеркивало, что жители Крыма обозначили свою позицию демократическим путем, в полном соответствии с международным правом, таким образом, вопрос о геополитической принадлежности полуострова закрыт окончательно.