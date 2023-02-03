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Пентагон объявил о выделении Киеву снарядов GLSDB с дальностью полета 150 км

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Airman 1st Class Amanda Jett
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Пентагон объявил о выделении пакета военной помощи Украине в размере $2,175 млрд. Как заявили в военном ведомстве 3 февраля, в него вошли снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы для переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Кроме того, США включили в пакет снаряды GLSDB, которые могут пролететь порядка 150 км.

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Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге пояснил, что пакет помощи состоит из двух частей: $425 млн будут выделены из запасов американского военного ведомства и еще $1,75 млрд пойдут на закупки вооружений для Украины у поставщиков.

Из другого военного снаряжения в пакет американской помощи также включены системы ПВО и боевые машины пехоты. Как отмечает агентство Reuters, еще туда вошли зенитные ракетные комплексы Hawk и высокоточные ракеты.

Говоря о GLSDB, Райдер добавил, что возможность применения дальнобойных снарядов по Крыму Вашингтон оставляет на усмотрение Киева.

«Эти поставки дадут им вооружение более дальнего действия, которое позволит проводить операции по защите своей страны и возвращать суверенные территории. Но что касается планов Украины касательно проведения данных операций, то эти решения будут принадлежать им», — указал пресс-секретарь.

Ранее, 1 февраля, газета The Wall Street Journal сообщила, что 3 февраля США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине, в который должны войти снаряды GLSDB.

Позже, 3 февраля, агентство Bloomberg узнало, что поставки новых дальнобойных снарядов GLSDB, которые могут войти в новый пакет американской военной помощи для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), будут переданы Киеву не раньше чем через девять месяцев.

До этого, 25 января, президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. Тогда же в пресс-службе Пентагона сообщили о том, что общий объем нового пакета помощи Киеву от Вашингтона с учетом поставок танков Abrams составит $400 млн. В заявлении также отмечалось, что c начала работы администрации Байдена совокупный объем военной помощи США Украине достиг $27,8 млрд.

При этом 2 февраля польский военный корреспондент Марцин Вырвал написал, что Украина начинает испытывать серьезную нехватку в снарядах, которая достигнет критической отметки через полгода. А у России, в свою очередь, нет никаких признаков того, что ее ресурсы заканчиваются. Он указал на то, что США, которые являются основным поставщиком боеприпасов на Украину, производят 15 тыс. ракет 155-го калибра в месяц. Между тем как Украина совершает около 5 тыс. выстрелов этими ракетами в день, то есть этого хватает всего на три дня.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

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