Россия перевела промышленность на военные рельсы и производит достаточное количество боеприпасов для продолжения проведения специальной военной операции (СВО), в то время как Украина начинает испытывать серьезную нехватку в снарядах, которая достигнет критической отметки через полгода. Об этом заявил польский военный корреспондент Марцин Вырвал в статье для Onet в четверг, 2 февраля.

По его словам, нет никаких признаков того, что у России заканчиваются ресурсы, поскольку страна действительно обладает большим запасом техники, а также населением, в три с половиной раза превышающим население Украины.

«Мы также должны помнить, что русские уже перевели свою экономику на военное производство. Это значит, что они готовы к долгому маршу и что они делают всё, чтобы стать еще больше, еще сильнее», — отметил корреспондент.

Он указал на то, что США, которые являются основным поставщиком боеприпасов на Украину, производят 15 тыс. ракет 155-го калибра в месяц, между тем как Украина совершает около 5 тыс. выстрелов этими ракетами в день. То есть этого хватает всего на три дня, пояснил Вырвал.

«Такими темпами примерно в июне у Украины возникнут проблемы с поставками боеприпасов. Американцы говорят, что планируют увеличить производство ракет на 500–600%, но в течение двух лет. Но у Украины нет двух лет. У нее нет и полугода», — подытожил военкор.

3 февраля агентство Bloomberg сообщило, что поставки новых дальнобойных снарядов GLSDB, которые могут войти в новый пакет американской военной помощи для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), будут переданы Киеву не раньше чем через девять месяцев. Как и некоторое другое оборудование, предоставленное США и союзниками, не будет развернуто на Украине в ближайшее время, отмечается в статье.

Ранее, 31 января, экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин отметил, что Украина находится в тупиковой ситуации, поскольку вся мощь России сконцентрирована против нее. Киев давно бы потерпел поражение, если бы западные государства не отправляли ему деньги и оружие. Соскин подчеркнул, что Киев самостоятельно фактически не производит никакого вооружения.

За день до этого газета The Washington Post сообщила, что поставка Киеву американских танков Abrams будет возможна только в конце этого или начале следующего года. Издание написало, что Соединенные Штаты анонсировали поставку 31 боевой машины, которые им еще предстоит изготовить.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.