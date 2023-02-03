Танки Abrams, которые США намерены отправить на Украину, будут изготовлены с более слабой броней, разработанной еще в период 1970-х годов. Об этом заявил 3 февраля экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Такое решение, как объяснил военный, продиктовано опасениями Вашингтона насчет секретности разработок более совершенной брони для боевых машин.

«Это очень сложная композитная форма брони, мы не позволим танкам попасть в руки к русским. Украинцы потеряли, по нашим оценкам, 7 тыс. машин, включая 2-3 тыс. других бронированных машин, которые были или уничтожены, или попали в руки русских», — заметил полковник в комментарии на YouTube-канале Judging Freedom.

При этом само влияние поставок американской военной техники киевскому режиму Макгрегор оценил невысоко.

«Я думаю, что мы заранее готовим извинения. Через несколько месяцев все в Вашингтоне скажут: «Ну, мы сделали и послали все, что могли. Это все, что мы послали, мы просто не смогли ничего сделать». Я думаю, что именно к этому мы и идем», — подытожил он.

Ранее, 28 января, газета The Sun также сообщила, что в Вооруженных силах Великобритании разрабатывают план на случай угрозы попадания британских танков Challenger 2 к российским военным на Украине. В минобороны Соединенного Королевства опасаются, что в случае захвата британского танка у российских специалистов будет доступ к образцам композитной брони, которая используется в конструкции Challenger 2 и состав которой остается секретным.

25 января президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. В тот же день правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Вслед за решением ФРГ о планах поставить танки Украине заявили в Испании, Финляндии, Португалии, Нидерландах и Норвегии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал план Вашингтона об отправке Abrams провальным по технологическим аспектам, поскольку Запад переоценивает потенциал военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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