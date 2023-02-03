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США отправят на Украину танки Abrams с более слабой броней

Полковник Макгрегор: США отправят на Украину танки Abrams с более слабой броней
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Фото: Global Look Press/dpa/Daniel Karmann
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Танки Abrams, которые США намерены отправить на Украину, будут изготовлены с более слабой броней, разработанной еще в период 1970-х годов. Об этом заявил 3 февраля экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

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Такое решение, как объяснил военный, продиктовано опасениями Вашингтона насчет секретности разработок более совершенной брони для боевых машин.

«Это очень сложная композитная форма брони, мы не позволим танкам попасть в руки к русским. Украинцы потеряли, по нашим оценкам, 7 тыс. машин, включая 2-3 тыс. других бронированных машин, которые были или уничтожены, или попали в руки русских», — заметил полковник в комментарии на YouTube-канале Judging Freedom.

При этом само влияние поставок американской военной техники киевскому режиму Макгрегор оценил невысоко.

«Я думаю, что мы заранее готовим извинения. Через несколько месяцев все в Вашингтоне скажут: «Ну, мы сделали и послали все, что могли. Это все, что мы послали, мы просто не смогли ничего сделать». Я думаю, что именно к этому мы и идем», — подытожил он.

Ранее, 28 января, газета The Sun также сообщила, что в Вооруженных силах Великобритании разрабатывают план на случай угрозы попадания британских танков Challenger 2 к российским военным на Украине. В минобороны Соединенного Королевства опасаются, что в случае захвата британского танка у российских специалистов будет доступ к образцам композитной брони, которая используется в конструкции Challenger 2 и состав которой остается секретным.

25 января президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. В тот же день правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Вслед за решением ФРГ о планах поставить танки Украине заявили в Испании, Финляндии, Португалии, Нидерландах и Норвегии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал план Вашингтона об отправке Abrams провальным по технологическим аспектам, поскольку Запад переоценивает потенциал военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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