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Bloomberg узнало сроки поставки на Украину дальнобойных снарядов для HIMARS

Bloomberg: поставка на Украину дальнобойных снарядов для HIMARS займет около девяти месяцев
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Фото: Global Look Press/Staff Sgt. Diana Cossaboom
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Поставки новых дальнобойных снарядов GLSDB, которые могут войти в новый пакет американской военной помощи для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), будут переданы Киеву не раньше чем через девять месяцев. Об этом 3 февраля пишет агентство Bloomberg.

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«Как и некоторое другое оборудование, предоставленное США и союзниками, это (снаряды GLSDB) не будет развернуто в Украине в ближайшее время. Как заявил представитель отрасли, первые поставки займут около девяти месяцев после того, как ВВС оформит контракт», — сообщает агентство.

Согласно тексту публикации, в новый пакет военной помощи также могут войти противопехотные мины Claymore, управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением, вспомогательное оборудование для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и реактивные гранатометы Mk 153 из запасов минобороны США.

Отмечается, что о выделении нового пакета военной помощи для нужд ВСУ может быть объявлено уже сегодня.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что 3 февраля США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут снаряды GLSDB.

До этого, 12 января, издание Foreign Policy написало, что в Пентагоне выступили против отправки Киеву GLSDB. По информации издания, чиновники в канцелярии министра обороны и ВВС США обеспокоены тем, что GLSDB могут оказаться ненужными из-за высокого темпа боевых действий на Украине, так как на их сборку потребуются месяцы.

28 января стало известно о том, что корпорация Boeing предложила поставить их Киеву. Известно, что для осуществления поставок Boeing выдвинула Пентагону ряд условий, таких как отказ от раскрытия цены и др.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

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