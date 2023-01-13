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В Пентагоне выступили против отправки Киеву дальнобойных бомб

Foreign Policy: Пентагон выступил против поставок Украине дальнобойных бомб
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cpl. Brendan Mullin
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В Пентагоне выступили против отправки Киеву бомб малого диаметра наземного базирования (GLSDB), которые отличаются более высокой дальностью полета, поскольку на их сборку может уйти слишком много времени. Об этом 12 января сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на осведомленные источники.

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По информации издания, чиновники в канцелярии министра обороны и ВВС США обеспокоены тем, что GLSDB могут оказаться ненужными из-за высокого темпа боевых действий на Украине, так как на их сборку потребуются месяцы.

Как подсчитали в Вашингтоне, в течение девяти месяцев Киеву удастся передать две пусковые установки и 24 бомбы. А к концу 2024 года Киев мог бы получить 12 пусковых установок и 750 бомб.

GLSDB — это гибрид ракеты, которая используется реактивными системами залпового огня, и управляемой авиабомбы с дальностью полета почти 161 км.

О том, что корпорация Boeing предложила поставить их Киеву, агентство Reuters сообщало 28 ноября. При этом, как отмечалось в публикации, для осуществления поставок Boeing выдвинула Пентагону ряд условий, таких как отказ от раскрытия цены и др.

В тот же день военный эксперт Юрий Кнутов высказал мнение, что поставки такого вооружения Киеву могут оказаться бессмысленными, так как на Украине крайне мало носителей для подобных снарядов.

6 января официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд. Жан-Пьер назвала новый пакет помощи крупнейшим. В него войдут боевые машины пехоты (БМП), гаубицы, бронетранспортеры и ракеты «земля – воздух».

В тот же день посол России в США Анатолий Антонов заявил, что поставки оружия со стороны Вашингтона подстрекают Киев «к новым ужасным деяниям».

Москва неоднократно отмечала, что западные страны посредством поставок оружия Украине только затягивают конфликт вокруг страны.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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