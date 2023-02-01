WSJ раскрыла содержание нового пакета американской военной помощи Украине

США 3 февраля могут объявить о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут бомбы GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb). Об этом в среду, 1 февраля, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Следующий набор военной помощи США Украине, который может быть объявлен в пятницу, как ожидается, будет впервые включать бомбы дальнего радиуса», — говорится в материале.

Уточняется, что речь идет о дальнобойных снарядах GLSDB с радиусом действия 94 мили (151,3 км).

Ранее, 12 января, издание Foreign Policy написало, что в Пентагоне выступили против отправки Киеву GLSDB. По информации издания, чиновники в канцелярии министра обороны и ВВС США обеспокоены тем, что GLSDB могут оказаться ненужными из-за высокого темпа боевых действий на Украине, так как на их сборку потребуются месяцы.

GLSDB — это гибрид ракеты, которая используется реактивными системами залпового огня, и управляемой авиабомбы с дальностью полета почти 161 км.

О том, что корпорация Boeing предложила поставить их Киеву, агентство Reuters сообщало 28 ноября. При этом, как отмечалось в публикации, для осуществления поставок Boeing выдвинула Пентагону ряд условий, таких как отказ от раскрытия цены и др.

В тот же день военный эксперт Юрий Кнутов высказал мнение, что поставки такого вооружения Киеву могут оказаться бессмысленными, так как на Украине крайне мало носителей для подобных снарядов.

25 января президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams.

Тогда же в пресс-службе Пентагона сообщили о том, что общий объем нового пакета помощи Киеву от Вашингтона с учетом поставок танков Abrams составит $400 млн. В заявлении также отмечалось, что c начала работы администрации Байдена совокупный объем военной помощи США Украине достиг $27,8 млрд.

Москва неоднократно отмечала, что западные страны посредством поставок оружия Украине только затягивают конфликт вокруг страны.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

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