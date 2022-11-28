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Reuters узнало о предложении Boeing поставить Украине высокоточные снаряды

Reuters: США рассматривают предложение Boeing поставить Киеву снаряды для ударов по России
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Фото: SAAB
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Корпорация Boeing предложила поставить Украине высокоточные боеприпасы для наземных ракетных систем GLSDB, имеющие дальность полета 150 км. Об этом 28 ноября сообщило агентство Reuters.

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По данным издания, GLSDB может быть поставлена весной 2023 года. Она сочетает в себе бомбу малого диаметра GBU-39 с ракетным двигателем M26. Для осуществления поставок Boeing выдвинула Пентагону ряд условий, таких как отказ от раскрытия цены.

GLSDB находится в совместной разработке Boeing и SAAB с 2019 года. В октябре исполнительный директор SAAB Микаэль Йоханссон заявил, что ждет контракт на поставку ракет.

26 ноября газета The New York Times сообщила, что больше половины стран НАТО практически полностью исчерпали свои запасы вооружений из-за поставок на Украину. Отмечается, что поставлять боеприпасы всё еще могут Франция, Германия, Италия и Нидерланды.

Также The New York Times сообщила, что артиллерия, которая поставляется США и их союзниками на Украину, постоянно требует ремонта и обслуживания, что становится проблемой для Пентагона. По информации издания, ломающееся или поврежденное вооружение направляют на обслуживание и ремонт в Польшу.

25 ноября генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал, что НАТО значительно нарастило производство в Восточной Европе вооружений и боеприпасов советских образцов, которые нужны Киеву.

Днем ранее газета Politico сообщила, что запасы вооружения в западных странах стремительно сокращаются из-за продолжающихся поставок на Украину. В материале отмечается, что оборонная промышленность в Европе еще не успела нарастить мощность и нанять новых работников для наращивания производства вооружения.

12 сентября стало известно о просьбе Киева предоставить США ракетные системы большой дальности. В перечень, направленный конгрессменам США, вошли ракеты ATACMS с дальностью полета до 300 км, которые американская сторона ранее отказывалась поставлять из опасений, что они будут поражать объекты на территории России.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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