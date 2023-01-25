В Пентагоне анонсировали новый пакет помощи Киеву на $400 млн

Общий объем нового пакета помощи Украине от США с учетом поставок танков Abrams составит $400 млн. Об этом 25 января сообщили в Пентагоне.

Как следует из опубликованного Пентагоном заявления, в новый пакет войдут 31 танк Abrams со снарядами калибра 120 мм и «другими боеприпасами», восемь тактических транспортных средств для ремонта и эвакуации, транспортные средства поддержки и снаряжения. Кроме того, данная сумма предусматривает финансирование на обучение, поддержание и обслуживание военной техники.

В заявлении также отмечается, что c начала работы администрации президента США Джо Байдена совокупный объем военной помощи США Украине достиг $27,8 млрд, а с 2014 года — $29,9 млрд.

В этот же день президент Байден, выступая на брифинге, объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. Американский лидер подчеркнул, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран. Однако, как отметили в администрации США, на поставку машин могут уйти месяцы.

Кроме того, Байден заявил о готовящемся контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, для решения задач в рамках ближайших операций Киев получит от Запада сотни единиц бронетехники и танков.

Ранее в этот день в Белом доме сообщили, что американский лидер обсудил помощь Украине с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Джорджей Мелони и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Накануне газета The Wall Street Journal писала о том, что Белый дом склоняется к отправке на Украину «значительного количества» танков Abrams M1. В издании отметили, что этот шаг будет осуществлен по договоренности с Германией о выделении украинской стороне небольшого количества танков Leopard 2 немецкого производства.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал план Вашингтона об отправке Abrams провальным по технологическим аспектам.

Украина на протяжении нескольких месяцев требует от Запада выделить ей бронетехнику. Так, президент страны Владимир Зеленский выразил недовольство объемом поставок западного оружия на Украину. Он отметил, что несколько десятков боевых машин не помогут Киеву переломить ход боевых действий, так как Вооруженные силы России располагают тысячами танков.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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