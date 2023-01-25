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Байден заявил о готовящемся контрнаступлении ВСУ

Президент США Байден заявил, что украинские силы готовятся к контрнаступлению
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Президент США Джо Байден заявил о готовящемся контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила 25 января администрация Белого дома.

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Штаты ожидают усиления наступательных операций России на Украине в ближайшие недели и месяцы, рассказал представитель администрации США. В связи с этим Киев уже запросил у Вашингтона новую бронетехнику для подготовки контрнаступления.

Выступая с речью в Белом доме, Байден указал, что с приближением весны украинские силы работают над тем, чтобы защитить территорию, которую они удерживают.

«Чтобы освободить свою территорию, они должны иметь возможность противодействовать эволюционирующей российской тактике и стратегии на поле боя в самой краткосрочной перспективе», — заявил американский лидер.

Для решения задач в рамках ближайших операций Украина получит от Запада сотни единиц бронетехники и танков, отметил Байден. В частности, Вашингтон принял решение передать Киеву 31 танк M1 Abrams.

«Сегодня я объявляю, что США направят Украине 31 танк Abrams, что эквивалентно одному украинскому батальону», — заявил президент США.

Ранее в этот день в Белом доме сообщили, что Байден обсудил помощь Украине с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Джорджей Мелони и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 24 января назвал план Вашингтона об отправке Abrams провальным по технологическим аспектам.

Также немецкий журнал Der Spiegel 24 января сообщил о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц принял решение о передаче Украине танков Leopard 2. Речь идет о целой роте танков модели 2A6, которые находятся на вооружении бундесвера.

Украина на протяжении нескольких месяцев требует от Запада выделить ей бронетехнику. Так, президент страны Владимир Зеленский выразил недовольство объемом поставок западного оружия на Украину. Он отметил, что несколько десятков боевых машин не помогут Киеву переломить ход боевых действий, так как Вооруженные силы России располагают тысячами танков.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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