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На Украине заявили о тупиковой ситуации в стране

Экс-советник Кучмы Соскин заявил о тупиковой ситуации на Украине
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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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Украина находится в тупиковой ситуации и давно бы потерпела поражение, если бы западные государства не отправляли ей деньги и оружие, уверен экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

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«Ситуация просто тупиковая, и пока мы видим, что вся мощь России сконцентрирована против Украины», — заявил он на своем YouTube-канале.

Соскин подчеркнул, что Киев самостоятельно фактически не производит никакого вооружения.

«По сути, ни снаряжения у нее (Украины. — Ред.) нет, ни денег, ни запасов — ничего», — сказал бывший советник Кучмы.

9 января Соскин предрек крах карьеры украинского президента Владимира Зеленского в случае обнаружения конгрессом США во главе с новым спикером Кевином Маккарти коррупционной составляющей в поставках оружия для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Двумя днями ранее Зеленский после избрания Маккарти выразил надежду на то, что Вашингтон и дальше будет продолжать оказывать помощь Киеву.

В декабре 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС по итогам 2022 года выделил Украине €19,7 млрд и продолжит ее поддерживать «так долго, как будет нужно».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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