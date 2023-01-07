Зеленский заявил об ожидании от США предоставления дальнейшей помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 7 января поздравил лидера республиканцев в палате представителей конгресса США Кевина Маккарти с избранием на пост спикера и отметил, что надеется на продолжение оказания Вашингтоном помощи Украине.

«Поздравляем Кевина Маккарти с избранием спикером палаты представителей. <...> Мы рассчитываем на вашу постоянную поддержку и дальнейшую помощь США», — сообщил украинский лидер на своей странице в Twitter.

Зеленский добавил, что поддержка США во всех областях является «жизненно важной для Украины», которая ведет боевые действия.

Ранее в субботу стало известно, что члены палаты представителей конгресса США по итогам 15 тура голосования избрали представителя Республиканской партии Кевина Маккарти новым спикером. Согласно результатам, Маккарти получил поддержку 216 конгрессменов, а его главный соперник — демократ Хаким Джефрис — набрал 212 голосов.

6 января сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым заявил, что будет призывать союзников и партнеров Вашингтона к передаче Киеву средств противовоздушной обороны (ПВО) и других вооружений.

В тот же день официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер объявила, что США выделят крупнейший в истории пакет военной помощи Украине на сумму в $3 млрд. Представитель Белого дома отметила, что $225 млн из них будет потрачено на формирование долгосрочного потенциала и общей модернизации Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».