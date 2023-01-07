Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский заявил об ожидании от США предоставления дальнейшей помощи Украине
Мир
Пушков обвинил Германию в «переломанных» отношениях с Россией
Происшествия
В Нижегородской области на трассе спасли замерзающих в сломанном автобусе туристов
Общество
В Москве второй раз подряд зафиксировали самую холодную ночь с начала зимы
Мир
Байден поздравил Маккарти с избранием на пост спикера палаты представителей
Общество
Путин поздравил россиян с Рождеством
Мир
Экс-военный США заявил об отсутствии интереса у Европы к конфликту на Украине
Мир
Палата представителей США избрала республиканца Маккарти новым спикером
Общество
Паромное сообщение в Керченском проливе возобновлено
Мир
Сообщение о «минировании» экстренно севшего в Японии самолета поступило из Германии
Мир
ООН воздержалась от прямых оценок передачи Украине иностранных БМП
Мир
США и Япония договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности
Сюжет:

Зеленский заявил об ожидании от США предоставления дальнейшей помощи Украине

Зеленский заявил, что Киев рассчитывает на продолжение «жизненно важной» помощи от США
0
Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский 7 января поздравил лидера республиканцев в палате представителей конгресса США Кевина Маккарти с избранием на пост спикера и отметил, что надеется на продолжение оказания Вашингтоном помощи Украине.

Вызвали на пакет: Белый дом выделит Украине $1,85 млрд
О чем еще просил Зеленский в Вашингтоне

«Поздравляем Кевина Маккарти с избранием спикером палаты представителей. <...> Мы рассчитываем на вашу постоянную поддержку и дальнейшую помощь США», — сообщил украинский лидер на своей странице в Twitter.

Зеленский добавил, что поддержка США во всех областях является «жизненно важной для Украины», которая ведет боевые действия.

Ранее в субботу стало известно, что члены палаты представителей конгресса США по итогам 15 тура голосования избрали представителя Республиканской партии Кевина Маккарти новым спикером. Согласно результатам, Маккарти получил поддержку 216 конгрессменов, а его главный соперник — демократ Хаким Джефрис — набрал 212 голосов.

6 января сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым заявил, что будет призывать союзников и партнеров Вашингтона к передаче Киеву средств противовоздушной обороны (ПВО) и других вооружений.

В тот же день официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер объявила, что США выделят крупнейший в истории пакет военной помощи Украине на сумму в $3 млрд. Представитель Белого дома отметила, что $225 млн из них будет потрачено на формирование долгосрочного потенциала и общей модернизации Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023