Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поздравил россиян с Рождеством
Мир
Экс-военный США заявил об отсутствии интереса у Европы к конфликту на Украине
Мир
Палата представителей США избрала республиканца Маккарти новым спикером
Общество
В Госдуме предложили запретить продажу пива без лицензии
Мир
Палата представителей США по итогам 14 туров не смогла избрать спикера
Мир
Сообщение о «минировании» экстренно севшего в Японии самолета поступило из Германии
Мир
ООН воздержалась от прямых оценок передачи Украине иностранных БМП
Мир
США и Япония договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности
Мир
Politico предрекла европейцам плохие новости из-за коронавируса
Мир
The Telegraph сообщила о нарушении Макроном военного табу
Мир
СМИ узнали о планах Японии пригласить главу Южной Кореи на саммит G7
Стиль
Платье принцессы Дианы выставили на аукцион в Нью-Йорке

Палата представителей США избрала республиканца Маккарти новым спикером

Палата представителей США по итогам 15 туров избрала республиканца Кевина Маккарти новым спикером
0
Фото: REUTERS/Jon Cherry
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Члены палаты представителей конгресса США по итогам 15 тура голосования избрали представителя Республиканской партии Кевина Маккарти новым спикером. Трансляцию голосования 7 января вел телеканал CNN.

Площадь разногласия: изменится ли политика США при новом конгрессе
И какими будут первые инициативы республиканцев в палате представителей

Согласно результатам, Маккарти получил поддержку 216 конгрессменов, а его главный соперник — демократ Хаким Джефрис — набрал 212 голосов. Шестеро членов палаты воздержались от голосования.

Конгрессмен из Нью-Йорка возглавит демократов в палате представителей, сменив Нэнси Пелоси, которая была спикером на предыдущей сессии.

«Помимо того что он стал первым чернокожим законодателем, занявшим такую должность, он также является первым лидером демократов в палате представителей, родившимся после окончания Второй мировой войны», — указывает телеканал.

Еще 3 января в палате провели первый тур голосования, однако впервые за 100 лет спикера не выбрали с первого раза.

По правилам выборы должны продолжаться до тех пор, пока один из претендентов не наберет 218 голосов, однако, если несколько законодателей воздержались от голоса, то необходимое число поддержавших снижается.

Ожидалось, что Маккарти займет эту должность еще во вторник, но из-за позиции небольшой группы однопартийцев он не мог в течение последних дней набрать необходимое количество голосов. В конечном итоге он был выбран в 15-м туре голосования.

Это первый за 100 лет случай, когда выборы спикера палаты представителей не ограничились одним туром. Теперь, выбрав спикера, палата сможет приступить к работе.

Также 3 января американский конгресс приступил к работе в новом составе с палатой представителей, находящейся под контролем республиканцев — оппонентов президента США, демократа Джо Байдена.

В палате представителей по итогам ноябрьских выборов заседают 222 республиканца и 212 демократов. В сенате (верхняя палата конгресса) у демократов 51 место, у республиканцев — 49.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023