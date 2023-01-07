Палата представителей США избрала республиканца Маккарти новым спикером

Члены палаты представителей конгресса США по итогам 15 тура голосования избрали представителя Республиканской партии Кевина Маккарти новым спикером. Трансляцию голосования 7 января вел телеканал CNN.

Согласно результатам, Маккарти получил поддержку 216 конгрессменов, а его главный соперник — демократ Хаким Джефрис — набрал 212 голосов. Шестеро членов палаты воздержались от голосования.

Конгрессмен из Нью-Йорка возглавит демократов в палате представителей, сменив Нэнси Пелоси, которая была спикером на предыдущей сессии.

«Помимо того что он стал первым чернокожим законодателем, занявшим такую должность, он также является первым лидером демократов в палате представителей, родившимся после окончания Второй мировой войны», — указывает телеканал.

Еще 3 января в палате провели первый тур голосования, однако впервые за 100 лет спикера не выбрали с первого раза.

По правилам выборы должны продолжаться до тех пор, пока один из претендентов не наберет 218 голосов, однако, если несколько законодателей воздержались от голоса, то необходимое число поддержавших снижается.

Ожидалось, что Маккарти займет эту должность еще во вторник, но из-за позиции небольшой группы однопартийцев он не мог в течение последних дней набрать необходимое количество голосов. В конечном итоге он был выбран в 15-м туре голосования.

Это первый за 100 лет случай, когда выборы спикера палаты представителей не ограничились одним туром. Теперь, выбрав спикера, палата сможет приступить к работе.

Также 3 января американский конгресс приступил к работе в новом составе с палатой представителей, находящейся под контролем республиканцев — оппонентов президента США, демократа Джо Байдена.

В палате представителей по итогам ноябрьских выборов заседают 222 республиканца и 212 демократов. В сенате (верхняя палата конгресса) у демократов 51 место, у республиканцев — 49.