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Палата представителей США впервые за 100 лет не выбрала спикера с первого раза

Палата представителей США впервые за 100 лет не смогла избрать спикера с первого раза
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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Выборы спикера палаты представителей конгресса США впервые за 100 лет не ограничились одним туром. Трансляцию заседания ведет 3 января телеканал C-SPAN.

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Фаворитом был лидер республиканцев Кевин Маккарти. Однако он не смог с первого раза получить большинство голосов. Помимо него были выставлены еще две кандидатуры — Эндрю Биггс от республиканцев и Хаким Джеффрис от демократов.

За Маккарти проголосовали 203 конгрессмена, за Джеффриса — 212, вся фракция демократов, за Биггса — 10.

Всего 14 раз в истории конгрессменам не удавалось избрать спикера в первом раунде голосования. Последний раз такое было в 1923 году. Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из претендентов не наберет 218 голосов. До избрания спикера новый состав палаты представителей не может приступить к законотворческой деятельности.

Ранее в этот день американский конгресс приступил к работе в новом составе с палатой представителей, находящейся под контролем республиканцев — оппонентов демократа президента США Джо Байдена.

В палате представителей по итогам ноябрьских выборов заседают 222 республиканца и 212 демократов. В сенате (верхняя палата конгресса) у демократов 51 место, у республиканцев — 49.

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