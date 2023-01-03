Американский конгресс приступил к работе в неподконтрольном Байдену составе

Американский конгресс приступил к работе в новом составе с палатой представителей, находящейся под контролем республиканцев — оппонентов демократа президента США Джо Байдена.

Первый рабочий день в обновленном составе конгрессмены начали с коллективной молитвы.

В палате представителей по итогам ноябрьских выборов заседают 222 республиканца и 212 демократов. В сенате (верхняя палата конгресса) у демократов 51 место, а у республиканцев — 49.

3 января в палате представителей предстоят выборы нового спикера на смену Нэнси Пелоси, представлявшей Демократическую партию.

Накануне политический обозреватель Politico Джонатан Мартин отметил, что внутри Республиканской партии могут начаться разногласия из-за вопроса поддержки Украины.

В начале декабря американист Малек Дудаков сообщил «Известиям», что в американском обществе наблюдается усталость от Украины, жители США хотят, чтобы внимание Вашингтона было направлено на решение проблем собственной страны.