Politico указало на грядущий конфликт внутри Республиканской партии из-за Украины

Внутри Республиканской партии могут начаться разногласия из-за вопроса поддержки Украины. Такую точку зрения высказал политический обозреватель Politico Джонатан Мартин.

Как отметил журналист, данный кризис угрожает единству партии. В качестве одной из предпосылок грядущего внутрипартийного кризиса он приводит разгоревшуюся дискуссию после недавнего высказывания сына экс-президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

«Зеленский, по сути, является неблагодарной международной королевой пособия», — написал Дональд Трамп-младший в своем аккаунте в Twitter.

По словам Мартина, из-за слов сына бывшего президента внутри партии начал наблюдаться конфликт, так как часть партии убеждена в дальнейшей необходимости оказывать поддержку Киеву. Он также упомянул о том, что члены партии традиционно занимают более «ястрибиную» позицию по вопросам Ирана и КНР, выступая за спонсирование и поддержку политических оппонентов Пекина и Тегерана. Всё это вызывает волнения внутри партии.

«После шести лет поражения и двух десятилетий с тех пор, как один из их представителей получил всенародное голосование, Республиканская партия переживает кризис идентичности», — подчеркнул Мартин.

Ранее, 27 декабря, Financial Times указала на то, что республиканцы, которые в январе получат контроль над палатой представителей конгресса США, не могут прийти к единому мнению в вопросе выделения Киеву дальнейшей помощи. Так, в партии есть наиболее консервативные представители, которые обеспокоены чрезмерными расходами США на Украину, и даже сторонники изоляционистских настроений. В то же время ряд других членов партии не разделяют данные взгляды, обосновывая их тем, что Украина не просит воевать на ее стороне армию США, а только просит предоставить ей финансовую и военную помощь, чтобы она могла продолжать сражаться дальше сама.

До этого, 26 декабря, лидер ассоциации «Патриоты», бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо высказал мнение, что президент Украины во время своего визита в Вашингтон выступал перед «фантомным конгрессом», у которого нет никакой политической власти в США. Филиппо обратил внимание, что некоторые республиканцы отказались аплодировать, а Кевин Маккарти из Республиканской партии заключил, что «США не должны предоставлять Украине карт-бланш».

США и страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса.

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