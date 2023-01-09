Реклама
Прямой эфир
Общество
Совершивший жесткую посадку Ан-2 пытался уйти на запасной аэродром из-за непогоды
Общество
Росавиация заявила о продолжении действия режима ограничения полетов на юге и в центре РФ
Мир
Болсонару госпитализировали в США
Общество
Умер разработчик крылатых ракет «Калибр» Павел Камнев
Мир
Посол Украины Пристайко пожаловался на просроченное западное вооружение
Мир
СМИ сообщили о заговоре в Ватикане против действующего папы Франциска
Общество
Майор ГИБДД в отставке объяснил ужесточение наказания за выброс мусора из машины
Мир
В США заявили, что Путин указом о перемирии продемонстрировал миру истинное лицо Зеленского
Происшествия
Спасатели начали эвакуацию пассажиров упавшего в НАО самолета Ан-2
Экономика
В ДНР возобновляется работа одного из крупнейших месторождений каолина
Мир
Великобритания обсуждает вопрос отправки танков Challenger на Украину
Мир
Небензя опроверг автоматическое продление режима трансграничной помощи в Сирии
Сюжет:

Экономист Соскин предрек конец режиму Зеленского из-за проверки конгресса США

0
Фото: Global Look Press/CNP/Sarah Silbiger
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Карьера президента Украины Владимира Зеленского будет закончена, если конгресс США во главе со спикером Кевином Маккарти обнаружит коррупционную составляющую в поставках оружия для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такую позицию 9 января высказал бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

Вызвали на пакет: Белый дом выделит Украине $1,85 млрд
О чем еще просил Зеленский в Вашингтоне

«Негласное поставлено условие этому Маккарти, что он должен <…> серьезнейшим образом разбираться с этими деньгами, которые были даны Украине, и нет ли там коррупционной составляющей, то есть денег, которые пошли на отмывание и потом вернулись через сына (американского лидера Джо) Байдена Байдену и Демпартии. <…> Естественно, если республиканцы это сейчас раскопают и оно вдруг окажется правдой, то режиму Зеленского придет полный [конец]», — пояснил он.

Ранее, 7 января, Маккарти заявил о том, что он планирует избавиться от расточительных расходов Вашингтона, а также от роста госдолга страны. Он также заверил, что конгресс будет добиваться снижения цен на продукты, топливо, жилье и автомобили для граждан страны. Кроме того, агентство Bloomberg выяснило, что он также намерен рассмотреть возможность ограничения расходов на национальную оборону.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский после избрания Маккарти выразил надежду на то, что Вашингтон и дальше будет продолжать оказывать помощь Киеву.

7 января в США конгрессмены по итогам 15-го тура голосования избрали Маккарти новым спикером. Всего он получил поддержку 216 законодателей, а его главный соперник демократ Хаким Джефрис набрал 212 голосов. Шестеро членов палаты воздержались от голосования.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023