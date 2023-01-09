Экономист Соскин предрек конец режиму Зеленского из-за проверки конгресса США

Карьера президента Украины Владимира Зеленского будет закончена, если конгресс США во главе со спикером Кевином Маккарти обнаружит коррупционную составляющую в поставках оружия для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такую позицию 9 января высказал бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Негласное поставлено условие этому Маккарти, что он должен <…> серьезнейшим образом разбираться с этими деньгами, которые были даны Украине, и нет ли там коррупционной составляющей, то есть денег, которые пошли на отмывание и потом вернулись через сына (американского лидера Джо) Байдена Байдену и Демпартии. <…> Естественно, если республиканцы это сейчас раскопают и оно вдруг окажется правдой, то режиму Зеленского придет полный [конец]», — пояснил он.

Ранее, 7 января, Маккарти заявил о том, что он планирует избавиться от расточительных расходов Вашингтона, а также от роста госдолга страны. Он также заверил, что конгресс будет добиваться снижения цен на продукты, топливо, жилье и автомобили для граждан страны. Кроме того, агентство Bloomberg выяснило, что он также намерен рассмотреть возможность ограничения расходов на национальную оборону.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский после избрания Маккарти выразил надежду на то, что Вашингтон и дальше будет продолжать оказывать помощь Киеву.

7 января в США конгрессмены по итогам 15-го тура голосования избрали Маккарти новым спикером. Всего он получил поддержку 216 законодателей, а его главный соперник демократ Хаким Джефрис набрал 212 голосов. Шестеро членов палаты воздержались от голосования.