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Маккарти заявил о намерении прекратить расточительные траты США

Новый спикер палаты представителей США Маккарти призвал избавиться от расточительных расходов
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Фото: Global Look Press/Staff Sgt. Charles Fultz
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Новый спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти 7 января заявил, что планирует избавиться от расточительных расходов Вашингтона, а также от роста госдолга страны. Трансляцию его выступления вел телеканал CNN.

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«Нет ничего более важного, чем дать возможность американским семьям жить и наслаждаться жизнью, которой они заслуживают. Поэтому мы обязуемся прекратить расточительные расходы Вашингтона», — заявил Маккарти.

Он также заверил, что конгресс будет добиваться снижения цен на продукты, топливо, жилье и автомобили для граждан страны.

Новый спикер добавил, что законодатели также должны выступить с единых позиций по таким важным вопросам, как госдолг страны или «подъем Китая». Конгрессу необходимо создать двухпартийный комитет по этой теме, для того чтобы выяснить, как вернуть сотни тысяч рабочих мест, которые ушли в Китай из США, резюмировал Маккарти.

Ранее в этот день в США конгрессмены по итогам 15 тура голосования избрали Маккарти новым спикером. Всего он получил поддержку 216 законодателей, а его главный соперник — демократ Хаким Джефрис — набрал 212 голосов. Шестеро членов палаты воздержались от голосования.

Еще 3 января в палате провели первый тур голосования, однако впервые за 100 лет спикера не выбрали с первого раза. Ожидалось, что Маккарти займет эту должность ранее, но из-за позиции небольшой группы однопартийцев он не мог в течение последних дней набрать необходимое количество голосов.

Также 3 января американский конгресс приступил к работе в новом составе с палатой представителей, находящейся под контролем республиканцев — оппонентов Байдена.

В палате представителей по итогам ноябрьских выборов заседают 222 республиканца и 212 демократов. В сенате (верхняя палата конгресса) у демократов 51 место, у республиканцев — 49.

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