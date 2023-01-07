Bloomberg узнало о планах Маккарти сократить оборонный бюджет США

Лидер Республиканской партии в палате представителей США Кевин Маккарти начал переговоры о том, чтобы заручиться поддержкой большинства конгрессменов при голосовании на пост спикера палаты в обмен на гарантии сокращения военных расходов почти на $75 млрд. Об этом в пятницу, 6 января, сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что предложение Маккарти может стать частью сделки, в результате которой он станет спикером палаты представителей.

Маккарти для получения большинства в нижней палате конгресса рассматривает возможность ограничения расходов на национальную оборону.

«Расходы на национальную оборону, которые в основном финансирует Пентагон, составили около $782 млрд в 2022 финансовом году и выросли на $75 млрд до $857 млрд в 2023 финансовом году», ― подчеркнули в агентстве.

При этом уточняется, что Маккарти рискует столкнуться с волной несогласия со стороны наиболее радикально настроенных членов палаты представителей, настаивающих наоборот на усилении национальной безопасности.

Ранее в этот день палата представителей конгресса США по итогам 12-го тура так и не смогла выбрать спикера. За лидера Республиканской партии в палате Кевина Маккарти проголосовали 213 конгрессменов, за представителя демократов Хакима Джеффриса — 211, что на один меньше, чем во всех предыдущих турах.

Ранее, 5 января, палата представителей американского конгресса по итогам 11 раундов голосования не смогла утвердить спикера. За Кевина Маккарти проголосовали 200 конгрессменов, за Хакима Джеффриса — 212, вся фракция демократов, за кандидата-республиканца Байрона Дональдса — 12, за Кевина Херна — 7.

Выборы спикера стали самыми долгими за последние 164 года работы конгресса.

3 января американский конгресс приступил к работе в новом составе с палатой представителей, находящейся под контролем республиканцев — оппонентов президента США демократа Джо Байдена.

Тогда же палата представителей конгресса США провела первый тур голосования. Однако впервые за 100 лет не выбрала спикера с первого раза.

Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из претендентов не наберет не менее 218 голосов.

В палате представителей по итогам ноябрьских выборов заседают 222 республиканца и 212 демократов. В сенате (верхняя палата конгресса) у демократов 51 место, у республиканцев — 49.