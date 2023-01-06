Палата представителей США по итогам 11 туров не смогла избрать спикера

Палата представителей конгресса США по итогам 11 туров так и не смогла выбрать спикера. Трансляцию заседания ведет 5 января телеканал C-SPAN.

Нынешнее голосование на пост спикера является самым длинным за последние 164 года. В последний раз такое было в 1859 году.

По итогам выборов в конгресс Республиканская партия получила контроль над нижней палатой. Однако лидер республиканцев Кевин Маккарти в очередной раз не сумел заручиться поддержкой большинства, набрав в десятом туре голосования 200 голосов.

Представитель демократов Хаким Джеффрис получил 212 голосов, от всей фракции демократов.

Альтернативными претендентами на пост спикера от республиканцев являются Байрон Дональдс, набравший 13 голосов, и Кевин Херн, за которого выступили семь конгрессменов.

В девятом туре итоговая картина несколько отличалась: 212 конгрессменов проголосовали за Джеффриса, 200 за Маккарти, 17 за Дональдса, три за Херна и один воздержался.

Ранее, 3 января, палата представителей конгресса США провела первый тур голосования. Однако впервые за 100 лет не выбрала спикера с первого раза.

По итогам восьми туров определить нового спикера так и не удалось. За Маккарти проголосовал 201 конгрессмен, за Джеффриса — 212, вся фракция демократов, за Дональдса — 17.

Также двое проголосовали за республиканца Кевина Херна от штата Оклахома и один конгрессмен выступил за кандидатуру бывшего президента США Дональда Трампа, а республиканка Виктория Спартц от штата Индиана не отдала свой голос ни одному из кандидатов. Таким образом порог для Маккарти снизился с 218 голосов до 217.

Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из претендентов не наберет необходимое количество голосов.

3 января американский конгресс приступил к работе в новом составе с палатой представителей, находящейся под контролем республиканцев — оппонентов демократа, президента США Джо Байдена.

В палате представителей по итогам ноябрьских выборов заседают 222 республиканца и 212 демократов. В сенате (верхняя палата конгресса) у демократов 51 место, у республиканцев — 49.

Между тем 4 января американский президент Джо Байден пошутил, что если разногласия среди республиканцев по вопросу о выборах спикера палаты представителей конгресса США продолжатся, то на эту должность попадет его однопартиец Грег Лэндсман, избранный в состав палаты представителей впервые.