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Байден пошутил над провалами республиканцев в палате представителей

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Американский президент Джо Байден 4 января пошутил, что если разногласия среди республиканцев по вопросу о выборах спикера палаты представителей конгресса США продолжатся, то на эту должность попадет самый неожиданный кандидат.

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Такое мнение Байден выразил в ходе выступления в штате Кентукки. Он заявил, что на мероприятии отсутствует его однопартиец Грег Лэндсман, избранный в состав палаты представителей впервые.

«Он разбирается с попытками определить нового спикера палаты представителей. Желаю ему много удачи. Он может стать первым новичком, когда-либо избранным спикером палаты представителей», — пошутил Байден.

Накануне палата представителей конгресса США провела первый тур голосования. Однако впервые за 100 лет не выбрала спикера с первого раза.

Второй тур голосования также не смог определить нового спикера. Лидер республиканцев Кевин Маккарти набрал 203 голоса, на счету его главного соперника, представителя демократов Хакима Джеффриса 212 голосов, а за другого республиканца Джима Джордана выступили 19 конгрессменов. По итогам третьего раунда Маккарти получил 202 голоса. Джеффриса поддержали 212 конгрессменов. За Джордана отдали 20 голосов.

Между тем 4 января были проведены четвертый и пятый туры, которые не смогли определить нового спикера. При этом группа республиканцев, голосующих не за лидера фракции, переключила свою коллективную поддержку с члена палаты представителей от Огайо Джима Джордана на Байрона Дональдса от штата Флорида, а республиканка Виктория Спартц от штата Индиана не отдала свой голос ни одному из кандидатов. Таким образом порог для Маккарти снизился с 218 голосов до 217.

В четвертом и пятом турах за Маккарти проголосовал 201 конгрессмен, за Джеффриса — 212, вся фракция демократов, за Дональдса — 20.

Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из претендентов не наберет необходимое количество голосов.

3 января американский конгресс приступил к работе в новом составе с палатой представителей, находящейся под контролем республиканцев — оппонентов демократа, президента США Джо Байдена.

В палате представителей по итогам ноябрьских выборов заседают 222 республиканца и 212 демократов. В сенате (верхняя палата конгресса) у демократов 51 место, у республиканцев — 49.

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