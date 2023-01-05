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Палата представителей США в восьмом туре опять не смогла избрать спикера

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Фото: Global Look Press/Rod Lamkey - CNP
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Палата представителей конгресса США по итогам восьмого тура вновь не смогла выбрать спикера. Трансляцию заседания ведет 5 января телеканал C-SPAN.

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По итогам выборов в конгресс Республиканская партия получила контроль над нижней палатой. Однако лидер республиканцев Кевин Маккарти в очередной раз не сумел заручиться поддержкой большинства, набрав в седьмом и восьмом турах голосования 201 голос.

Представитель демократов Хаким Джеффрис получил 212 голосов, от всей фракции демократов.

Альтернативной кандидатурой от республиканцев является Байрон Дональдс. В седьмом туре за него проголосовали 18 конгрессменов, в восьмом — 17.

Также двое проголосовали за республиканца Кевина Херна от штата Оклахома и один конгрессмен выступил за кандидатуру бывшего президента США Дональда Трампа.

Ранее, 3 января, палата представителей конгресса США провела первый тур голосования. Однако впервые за 100 лет не выбрала спикера с первого раза.

Второй тур голосования тоже не смог определить нового спикера. Лидер республиканцев Кевин Маккарти набрал 203 голоса, на счету его главного соперника, представителя демократов Хакима Джеффриса 212 голосов, а за другого республиканца Джима Джордана выступили 19 конгрессменов. По итогам третьего раунда Маккарти получил 202 голоса. Джеффриса поддержали 212 конгрессменов. За Джордана отдали 20 голосов.

Позднее 4 января были проведены четвертый и пятый туры, которые вновь не смогли определить нового спикера. При этом группа республиканцев, голосующих не за лидера фракции, переключила свою коллективную поддержку с члена палаты представителей от Огайо Джима Джордана на Байрона Дональдса от штата Флорида, а республиканка Виктория Спартц от штата Индиана не отдала свой голос ни одному из кандидатов. Таким образом порог для Маккарти снизился с 218 голосов до 217.

В четвертом и пятом турах за Маккарти проголосовал 201 конгрессмен, за Джеффриса — 212, вся фракция демократов, за Дональдса — 20. Картина по итогам шестого раунда была аналогичной.

Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из претендентов не наберет необходимое количество голосов.

3 января американский конгресс приступил к работе в новом составе с палатой представителей, находящейся под контролем республиканцев — оппонентов демократа, президента США Джо Байдена.

В палате представителей по итогам ноябрьских выборов заседают 222 республиканца и 212 демократов. В сенате (верхняя палата конгресса) у демократов 51 место, у республиканцев — 49.

Между тем 4 января американский президент Джо Байден пошутил, что если разногласия среди республиканцев по вопросу о выборах спикера палаты представителей конгресса США продолжатся, то на эту должность попадет его однопартиец Грег Лэндсман, избранный в состав палаты представителей впервые.

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