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Палата представителей США по итогам 12 туров не смогла избрать спикера

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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Палата представителей конгресса США по итогам 12 туров так и не смогла выбрать спикера. Трансляцию заседания ведет 6 января телеканал C-SPAN.

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По итогам выборов в конгресс Республиканская партия получила контроль над нижней палатой. Однако лидер республиканцев Кевин Маккарти в очередной раз не сумел заручиться поддержкой большинства. В 12-м туре голосования он набрал 213 голосов.

Представитель демократов Хаким Джеффрис получил 211 голосов, что на один меньше, чем во всех предыдущих голосованиях.

Альтернативными претендентами на пост спикера от республиканцев стали Джим Джордан, набравший четыре голоса, и Кевин Херн, за которого проголосовали три конгрессмена.

Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из претендентов не наберет 218 голосов.

Ранее, 3 января, палата представителей конгресса США провела первый тур голосования. Однако впервые за 100 лет не выбрала спикера с первого раза.

По итогам 11 туров определить нового спикера так и не удалось. За Маккарти проголосовали 200 конгрессменов, за Джеффриса — 212, вся фракция демократов, за Дональдса — 12, за Херна — 7. Также один конгрессмен выступил за кандидатуру бывшего президента США Дональда Трампа и один воздержался.

3 января американский конгресс приступил к работе в новом составе с палатой представителей, находящейся под контролем республиканцев — оппонентов демократа, президента США Джо Байдена.

В палате представителей по итогам ноябрьских выборов заседают 222 республиканца и 212 демократов. В сенате (верхняя палата конгресса) у демократов 51 место, у республиканцев — 49.

Между тем 4 января американский президент Джо Байден пошутил, что если разногласия среди республиканцев по вопросу о выборах спикера палаты представителей конгресса США продолжатся, то на эту должность попадет его однопартиец Грег Лэндсман, избранный в состав палаты представителей впервые.

Также 6 января сенатор Алексей Пушков написал, что затянувшиеся выборы нового спикера палаты представителей конгресса показывают глубину раскола во властных кругах США. По его словам, американская система власти «всё чаще буксует».

Ведущий политических ток-шоу, автор YouTube-канала Rubin Report американец Дэйв Рубин 6 января пошутил о выдвижении президента Украины Владимира Зеленского в качестве кандидата на должность спикера палаты представителей США. По американскому законодательству на пост спикера нижней палаты конгресса могут выдвигаться не только законодатели, но и иные лица.

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