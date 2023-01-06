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Пушков указал на раскол во властных кругах США

Пушков: последние выборы президента США дискредитировали страну в глазах половины мира
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Затянувшиеся выборы нового спикера палаты представителей конгресса показывают глубину раскола во властных кругах США. Об этом в своем Telegram-канале 6 января написал сенатор Алексей Пушков.

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По его словам, американская система власти «всё чаще буксует».

«Последние президентские выборы дискредитировали США в глазах половины мира. Теперь конгрессмены продолжают эту работу, демонстрируя всему миру глубину раскола во властных кругах США. Если дело так пойдет и дальше, то палата останется без председателя, а Нэнси Пелоси останется последним спикером палаты представителей в американской истории», — написал Пушков.

Ранее, 3 января, палата представителей конгресса США впервые за 100 лет не выбрала спикера с первого раза.

По итогам 11 туров определить нового спикера так и не удалось. Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из претендентов не наберет необходимое количество голосов.

Между тем 4 января американский президент Джо Байден пошутил, что если разногласия среди республиканцев по вопросу о выборах спикера палаты представителей конгресса США продолжатся, то на эту должность попадет его однопартиец Грег Лэндсман, избранный в состав палаты представителей впервые.

До этого, 27 декабря, газета Financial Times писала, что республиканцы, получившие контроль над палатой представителей конгресса США, не могут прийти к единому мнению в вопросе выделения Киеву дальнейшей помощи. Лидер партии Кевин Маккарти выступает против выписывания «незаполненного чека» Украине. Однако его позицию разделяют не все республиканцы.

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