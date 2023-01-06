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Трампа выдвинули кандидатом на пост спикера палаты представителей США

Конгрессмен США Гетц выдвинул Трампа кандидатом на пост спикера палаты представителей
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Фото: REUTERS/David 'Dee' Delgado/File
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Член конгресса США от Республиканской партии Мэтт Гетц выдвинул экс-президента США Дональда Трампа кандидатом на пост спикера палаты представителей. Трансляцию заседания ведет 5 января телеканал C-SPAN.

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«Я выдвигаю Дональда Трампа кандидатом на пост спикера палаты представителей», ― заявил в ходе выступления Гетц.

По мнению конгрессмена, во время руководства Трампа США во внутренней и внешней политике страны были достигнуты успехи.

По американскому законодательству, на пост спикера нижней палаты конгресса могут выдвигаться не только законодатели, но и иные лица.

Ранее в этот день палата представителей американского конгресса по итогам 11 раундов голосования не смогла утвердить спикера.

Выборы спикера стали самыми долгими за последние 164 года работы конгресса.

3 января американский конгресс приступил к работе в новом составе с палатой представителей, находящейся под контролем республиканцев — оппонентов демократа, президента США Джо Байдена.

Тогда же палата представителей конгресса США провела первый тур голосования. Однако впервые за 100 лет не выбрала спикера с первого раза.

Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из претендентов не наберет необходимое количество голосов.

В палате представителей по итогам ноябрьских выборов заседают 222 республиканца и 212 демократов. В сенате (верхняя палата конгресса) у демократов 51 место, у республиканцев — 49.

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