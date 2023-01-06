Американский ведущий предложил Зеленского на пост спикера палаты представителей

Ведущий политических ток-шоу, автор YouTube-канала Rubin Report американец Дэйв Рубин в пятницу, 6 января, пошутил о выдвижении президента Украины Владимира Зеленского в качестве кандидата на должность спикера палаты представителей США.

«Зеленский собирается стать спикером палаты представителей, не так ли?» — написал он в Twitter.

Днем ранее член конгресса США от Республиканской партии Мэтт Гетц выдвинул экс-президента США Дональда Трампа кандидатом на должность спикера палаты представителей.

По американскому законодательству на пост спикера нижней палаты конгресса могут выдвигаться не только законодатели, но и иные лица.

Тогда же палата представителей американского конгресса по итогам 11 раундов голосования не смогла утвердить спикера.

Выборы спикера стали самыми долгими за последние 164 года работы конгресса.

3 января американский конгресс приступил к работе в новом составе с палатой представителей, находящейся под контролем республиканцев — оппонентов президента США демократа Джо Байдена.

Тогда же палата представителей конгресса США провела первый тур голосования. Однако впервые за 100 лет не выбрала спикера с первого раза.

Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из претендентов не наберет необходимое количество голосов.

В палате представителей по итогам ноябрьских выборов заседают 222 республиканца и 212 демократов. В сенате (верхняя палата конгресса) у демократов 51 место, у республиканцев — 49.