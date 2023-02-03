Реклама
Прямой эфир
Авто
В Москве открылся первый в России флагманский бутик марки Voyah
Мир
В Вене заявили о невозможности сохранить политический нейтралитет из-за Украины
Общество
В МВД заявили о возможной гибели полицейского при взрыве в Энергодаре
Экономика
В Крыму приняли постановление о национализации имущества украинских бизнесменов
Недвижимость
Инвестиции в коммерческую недвижимость РФ поставили исторический рекорд
Происшествия
Рогов раскрыл подробности взрыва автомобиля в Энергодаре
Мир
Захарова прокомментировала жалобу Зеленского о замедлении санкционного темпа ЕС
Мир
Песков назвал уткой сообщение о якобы предложении ЦРУ мирного плана по Украине
Мир
В США начали собирать деньги для отправки опытных механиков на Украину
Мир
Bloomberg узнало сроки поставки на Украину дальнобойных снарядов для HIMARS
Мир
В МИД Турции усомнились в союзнических отношениях с закрывшими консульства странами
Мир
В Кремле отреагировали на возможный ввод санкций Сербией

Песков заверил в надежном обеспечении безопасности Крыма

Песков: безопасность Крыма обеспечена надежно, пока не защищен до конца Донбасс, поэтому СВО продолжается
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крым, как и Донбасс, является регионом Российской Федерации, безопасность полуострова обеспечена надежно. Об этом в пятницу, 3 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление МВД Украины о формировании штурмовых бригад для захвата Крыма и Донбасса.

При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что Донбасс пока защищен не до конца, поэтому специальная военная операция продолжается.

«Есть один способ обеспечить безопасность Крыма — уничтожение киевского режима»
Глава региона Сергей Аксенов — о восстановлении транспортной доступности полуострова, усилении безопасности и настроениях жителей и туристов

«Мы должны защитить тех людей, которые там живут. Пока это всё не достигнуто полностью, это еще предстоит сделать» — подчеркнул Песков.

Ранее в этот день врио главы МВД Украины Игорь Клименко заявил, что министерство приступило к формированию штурмовых бригад для захвата Крыма и Донбасса. По его словам, основу подразделений будут составлять действующие и бывшие военные, пограничники и полицейские со значительным боевым опытом. Проект получил название «Гвардия наступления».

26 января сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) напасть на Крым приведет к губительным последствиям для Киева.

До этого, 18 января, газета The New York Times со ссылкой на источники среди американских чиновников сообщила, что Вашингтон обсуждает с киевскими властями возможность использования поставляемого оружия для атаки на Крым либо на Крымский мост. Как отмечает издание, если будет существовать угроза потери контроля РФ над Крымом, то позиции Украины на будущих переговорах укрепятся.

В свою очередь, глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предрек «сокрушительный ответ» на попытку ВСУ нанести удар по Крыму при помощи США.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Киев по-прежнему считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители республики проголосовали за воссоединение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022-го, продолжается.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023