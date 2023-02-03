Песков заверил в надежном обеспечении безопасности Крыма

Крым, как и Донбасс, является регионом Российской Федерации, безопасность полуострова обеспечена надежно. Об этом в пятницу, 3 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление МВД Украины о формировании штурмовых бригад для захвата Крыма и Донбасса.

При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что Донбасс пока защищен не до конца, поэтому специальная военная операция продолжается.

«Мы должны защитить тех людей, которые там живут. Пока это всё не достигнуто полностью, это еще предстоит сделать» — подчеркнул Песков.

Ранее в этот день врио главы МВД Украины Игорь Клименко заявил, что министерство приступило к формированию штурмовых бригад для захвата Крыма и Донбасса. По его словам, основу подразделений будут составлять действующие и бывшие военные, пограничники и полицейские со значительным боевым опытом. Проект получил название «Гвардия наступления».

26 января сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) напасть на Крым приведет к губительным последствиям для Киева.

До этого, 18 января, газета The New York Times со ссылкой на источники среди американских чиновников сообщила, что Вашингтон обсуждает с киевскими властями возможность использования поставляемого оружия для атаки на Крым либо на Крымский мост. Как отмечает издание, если будет существовать угроза потери контроля РФ над Крымом, то позиции Украины на будущих переговорах укрепятся.

В свою очередь, глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предрек «сокрушительный ответ» на попытку ВСУ нанести удар по Крыму при помощи США.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Киев по-прежнему считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители республики проголосовали за воссоединение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022-го, продолжается.