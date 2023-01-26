В Крыму предупредили Киев о губительных последствиях в случае нападения

Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) напасть на Крым приведет к губительным последствиям для Киева, уверен сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

«Я считаю, что любые попытки нападения на Крым должны пресекаться абсолютно всеми возможными средствами, и в данном случае эскалация конфликта станет губительной для всего украинского недогосударства», — отметил он 26 января в беседе с «РИА Новости».

Чегринец также указал на циничность позиции США относительно российских территорий.

«На мой личный взгляд, это ставит окончательную точку в разговорах даже о потенциальной призрачной возможности каких-либо переговоров. Победа должна быть одержана на поле боя. Русский солдат — самый лучший, милосердный и справедливый. Победа будет за нами», — заключил политик.

Ранее, 25 января, издание The Washington Post указало на то, что в Киеве и Вашингтоне считают невозможным захват Крыма Украиной военным способом. Автор статьи также отметил, что для Киева важно, чтобы Крым не был базой ВС РФ.

До этого, 18 января, The New York Times со ссылкой на источники среди американских чиновников сообщила, что Вашингтон обсуждает с киевскими властями возможность использования поставляемого оружия для атаки на Крым либо на Крымский мост. Как отмечает издание, если будет существовать угроза потери контроля РФ над Крымом, то позиции Украины на будущих переговорах укрепятся.

В свою очередь, глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предрек «сокрушительный ответ» на попытку ВСУ нанести удар по Крыму при помощи США.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Киев по-прежнему считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».