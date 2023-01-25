США и Украина сочли невозможным захват Крыма военным способом

В Киеве и Вашингтоне считают невозможным захват Крыма Украиной военным способом. Об этом 24 января написал колумнист газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус.

«В Вашингтоне и Киеве широко распространено мнение, что возвращение Крыма военной силой может оказаться невозможным. Тотальная украинская кампания по захвату Крымского полуострова нереальна. Отчасти это связано с тем, что [президент России Владимир] Путин дал понять, что нападение на Крым станет причиной для ядерной эскалации», — указал Игнатиус.

Он отметил, что сейчас для Киева важно, чтобы Крым не служил базой для атак на Украину со стороны ВС России.

Ранее, 18 января, The New York Times со ссылкой на источники среди американских чиновников сообщила, что Вашингтон обсуждает с киевскими властями возможность использования поставляемого оружия для атаки на Крым либо на Крымский мост. Как отмечает издание, если будет существовать угроза потери контроля РФ над Крымом, то позиции Украины на будущих переговорах укрепятся.

В тот же день официальный представитель Госдепа США Нед Прайс, оценивая возможность атак Украины по Крыму, заявил, что Украина может пользоваться западным оружием по своему усмотрению, исходя из соображений своей безопасности.

В этом же месяце заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх 19 января сообщила, что США поддерживают Украину в стремлении «вернуть территории» любыми средствами. По ее словам, Вашингтон придерживается позиции о том, что Крым якобы является «частью Украины».

В свою очередь глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предрек «сокрушительный ответ» на попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар по Крыму при помощи США.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что дискуссия о поставках Украине вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории, не сулит ничего хорошего с точки зрения глобальной и общеевропейской безопасности. По его словам, поставки такого оружия будут означать вывод конфликта на новый качественный уровень.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Киев по-прежнему считает Крым своей территорией, что поддерживают и на Западе. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».