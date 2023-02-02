Путин назвал невероятным, что России снова угрожают немецкие танки

Невероятно, но факт, — России вновь угрожают немецкими танками, заявил 2 февраля президент РФ Владимир Путин. Глава государства провел параллель с временами Великой Отечественной войны (ВОВ).

«Невероятно, но факт, нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на бортах которых — кресты», — сказал президент на церемонии празднования 80-летнего юбилея Сталинградской битвы.

По его словам, враги вновь собираются воевать с Россией на земле Украины «руками последышей Гитлера, руками бандеровцев».

«Сейчас, к сожалению, мы видим, что идеология нацизма уже в своем современном обличии, в современном проявлении вновь создает прямые угрозы безопасности нашей страны. Мы вновь и вновь вынуждены давать отпор агрессии коллективного Запада», — отметил президент РФ.

Российский лидер также отметил, что те, кто втягивает Германию в новую войну и рассчитывает одержать победу на поле боя, не понимают, что современная война с Россией будет другой.

«Те, кто втягивает европейские страны, в том числе и Германию, в новую войну с Россией, <…> те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится», — заявил глава государства.

Путин также напомнил, что, несмотря на усилия пропаганды недружественных России западных элит, у Москвы много друзей, причем во всем мире, в том числе и на американском континенте, в Северной Америке и в Европе.

Ранее, 28 января, военный эксперт Василий Дандыкин предрек танкам Leopard 2 судьбу «Тигров» в годы ВОВ. Он указал на то, что поставка западных танков на Украину хоть и представляет серьезную опасность эскалации конфликта, но вряд ли сможет помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ).

25 января правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Вслед за решением ФРГ о планах поставить танки Leopard 2 Украине заявили в Испании, Финляндии, Португалии, Нидерландах и Норвегии. Тогда же президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams.

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, отмечалось, что танки не помогут провести наступление и будут уничтожены.

Так, 29 января, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что такой шаг властей США, как поставка Киеву танков, является «крайне деструктивным», указав на то, что в Белом доме не оставляют попыток «реализовать выраженный эскалационный сценарий на Украине».

26 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия воспринимает поставки западных танков на Украину как участие стран НАТО в конфликте против РФ.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.