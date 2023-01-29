В МИДе назвали отправку танков Abrams Киеву эскалацией ситуации

Соединенные Штаты Америки отрицают очевидный факт, заявляя, что поставки танков на Украину не приведут к эскалации. Такое мнение высказал в воскресенье, 29 января, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

По его словам, Вашингтон всё чаще отрицает очевидность, делая нелогичные, противоречивые заявления «в духе цитат из Оруэлла по типу «мир — это война».

«Парадоксальным образом американские официальные лица утверждают, что поставки более широкой номенклатуры всё более современных систем, в том числе тяжелых систем, на Украину — это не эскалация», — сказал «РИА Новости» дипломат.

Замминистра отметил, что такой шаг властей США, как поставка Киеву танков, является «крайне деструктивным», указав на то, что в Белом доме не оставляют попыток «реализовать выраженный эскалационный сценарий на Украине».

Президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams 25 января. Он также заявил, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран.

Западные политики всё чаще делают заявления о том, что поставки вооружения и, в частности, тяжелой техники Киеву не являются эскалацией, а, напротив, якобы ведут к скорейшему установлению мира.

Так, накануне министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что третья мировая война «началась бы в момент, когда российские танки появились бы в Киеве», поэтому сейчас Европа занимается тем, что поставляет свою технику Украине для недопущения такой ситуации.

До этого, 24 января, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс должен поставлять оружие Украине не только для обороны, но и чтобы добиться победы и вернуть территории. До этого он высказывал подобную мысль в конце декабря 2022 года, когда называл военную поддержку Украины кратчайшим путем к миру.

В том же месяце глава Госдепа США Энтони Блинкен выразил похожее мнение. Он заявил, что поставки вооружений Киеву повышают шансы на переговоры по Украине. Он отметил, что, «пока Россия не изменит курс, самый лучший способ повысить шансы на установление мира — это продолжать активную поддержку Украины».

Москва же, напротив, неоднократно указывала на то, что страны Запада многочисленными поставками оружия Киеву только затягивают конфликт и втягиваются в него. В Минобороны РФ подчеркивали, что российские вооруженные силы на Украине противостоят, по сути, всему блоку НАТО. Так, 20 января официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что наращивание поставок вооружений Украине приведет к опасной эскалации и увеличению жертв.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.