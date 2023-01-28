В Италии объяснили поставки Киеву оружия предотвращением Третьей мировой войны

Третья мировая война «началась бы в момент, когда российские танки появились бы в Киеве», поэтому сейчас Европа занимается тем, что поставляет свою технику Украине для недопущения такой ситуации. Об этом заявил 28 января министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

«Третья мировая война началась бы в тот момент, когда российские танки появились бы в Киеве и на границах Европы. Не допустить их прибытия — единственный способ остановить Третью мировую войну», — приводит его слова агентство ANSA.

26 января Крозетто опроверг сообщения СМИ о том, что в новый пакет военной помощи Украине войдут беспилотные летательные аппараты. Он также отметил, что оружие, которое Италия направляет Киеву, предназначено для того, чтобы «остановить эскалацию и не допустить расширения конфликта».

Днем ранее Крозетто, выступая в парламенте, заявил, что военная помощь Украине требует замены собственных запасов вооружений. Он отметил, что в настоящее время ни одна страна не способна сократить собственные оборонные расходы.

Министр обороны также напомнил о том, что в 2014 году страны — члены НАТО приняли обязательство об увеличении оборонных расходов до 2% от ВВП.

13 января Крозетто рассказал, что Италия помогает Киеву на основе нужд украинской армии, Рим не подвергается давлению со стороны третьих государств, в том числе США.

В начале января министр иностранных дел Италии Антонио Таяни рассказал о том, что Рим обсуждает с Парижем отправку Киеву систем противовоздушной обороны.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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