Реклама
Прямой эфир
Мир
В США задумались о необходимости менять стратегию по оружию для Украины
Мир
Шольц пообещал взвешивать все шаги по Украине для безопасности немцев
Экономика
Экономист Григорьев допустил рост курсов доллара и евро в феврале на 5%
Мир
Посол Израиля в Германии заявил о закулисной помощи страны Киеву
Спорт
Белорусская теннисистка Соболенко выиграла финал Australian Open
Спорт
Глава МОК не исключил участия россиян в ОИ-2024 под нейтральным флагом
Происшествия
На станции «Каширская» в Москве произошел пожар
Мир
Живущие на Украине венгры рассказали о новой волне мобилизации
Мир
В Иерусалиме произошло новое нападение с оружием на людей
Мир
В Израиле 42 человека задержаны после теракта в Восточном Иерусалиме
Мир
Москва перефокусировла диалог по антитеррору с США на Азию и Африку
Мир
В ВВС Украины заявили о желании получить от Запада 24 истребителя
Сюжет:

В Италии объяснили поставки Киеву оружия предотвращением Третьей мировой войны

Глава минобороны Италии Крозетто: поставки Киеву оружия происходят для предотвращения Третьей мировой войны
0
Фото: TASS/EPA/FOCKE STRANGMANN
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Третья мировая война «началась бы в момент, когда российские танки появились бы в Киеве», поэтому сейчас Европа занимается тем, что поставляет свою технику Украине для недопущения такой ситуации. Об этом заявил 28 января министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

Идут куда Шольц: США вслед за ФРГ объявили о поставке танков на Украину
Какого уровня достигнет милитаризация и почему в РФ считают, что разговоры о «красных линиях» уже в прошлом

«Третья мировая война началась бы в тот момент, когда российские танки появились бы в Киеве и на границах Европы. Не допустить их прибытия — единственный способ остановить Третью мировую войну», — приводит его слова агентство ANSA.

26 января Крозетто опроверг сообщения СМИ о том, что в новый пакет военной помощи Украине войдут беспилотные летательные аппараты. Он также отметил, что оружие, которое Италия направляет Киеву, предназначено для того, чтобы «остановить эскалацию и не допустить расширения конфликта».

Днем ранее Крозетто, выступая в парламенте, заявил, что военная помощь Украине требует замены собственных запасов вооружений. Он отметил, что в настоящее время ни одна страна не способна сократить собственные оборонные расходы.

Министр обороны также напомнил о том, что в 2014 году страны — члены НАТО приняли обязательство об увеличении оборонных расходов до 2% от ВВП.

13 января Крозетто рассказал, что Италия помогает Киеву на основе нужд украинской армии, Рим не подвергается давлению со стороны третьих государств, в том числе США.

В начале января министр иностранных дел Италии Антонио Таяни рассказал о том, что Рим обсуждает с Парижем отправку Киеву систем противовоздушной обороны.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023