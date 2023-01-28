Военный эксперт предрек танкам Leopard 2 судьбу «Тигров» в годы ВОВ

Поставка западных танков на Украину хоть и представляет серьезную опасность эскалации конфликта, но вряд ли сможет помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Такое мнение в субботу, 28 января, высказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Он указал на то, что украинская сторона потеряла очень много танкистов в боях с ВС РФ с начала проведения специальной военной операции.

Кроме того, пояснил эксперт, сами танки из разных стран очень разнятся по своей конструкции и технике эксплуатации, поэтому процесс обучения сложно стандартизировать. По словам аналитика, эти различия не сыграют на руку украинской армии.

«Британские Challenger очень сильно отличаются от Leopard. В свою очередь, эти немецкие танки сами по себе еще имеют разные модификации в некоторых странах», — рассказал он.

Военный эксперт также отметил, что американские танки Abrams, скорее всего, появятся на Украине значительно позже.

«Abrams под вопросом стоят. Мне кажется, что они их поставят только после того, как опробуется всё зверье из Европы. Но это факт, что они переводят обучение и оснащение на натовские стандарты. Это представляет серьезную угрозу», — сказал аналитик, добавив, однако, что и у американских танков множество минусов.

Среди недостатков американских боевых машин эксперт назвал уязвимую кормовую броню, по которой с воздуха могут с успехом отработать российские противотанковые вертолеты.

Дандыкин также обратил внимание, что важную роль в эксплуатации танков на Украине будет играть логистическая цепочка, поскольку чинить и обслуживать западные танки украинцы, по словам аналитика, сами не смогут.

«Посмотрим, как это будет. Я думаю, что Leopard будут также гореть, как горели «Тигры» и бандеры в Великой Отечественной войне. Всё будет зависеть от мастерства наших танкистов, летчиков, противотанкистов», — заключил Дандыкин.

Ранее в этот же день газета Financial Times написала, что при обучении использованию танков Leopard 2 военнослужащие Украины могут столкнуться с трудностями из-за резкого усложнения тренировок уже в феврале. По словам авторов материала, проблемы в обучении могут возникнуть из-за того, что немецкие танки в значительной мере отличаются от привычных для ВСУ танков советского производства.

Тогда же военные эксперты США предрекли Украине сложности с использованием западного вооружения. Они указали на то, что страны Запада пообещали направить Киеву «мешанину» из военной техники, каждый вид которой требует разного топлива, отдельных запчастей и особого подхода к обучению персонала и обслуживанию. В связи с этим для Украины и ее западных партнеров возникнет «новая логистическая головная боль».

25 января правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Вслед за решением ФРГ о планах поставить танки Leopard 2 Украине заявили в Испании, Финляндии, Португалии, Нидерландах и Норвегии. Тогда же президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, отмечалось, что танки не помогут провести наступление и будут уничтожены.