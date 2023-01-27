Реклама
Прямой эфир
Мир
В США предрекли Украине сложности с использованием западного вооружения
Мир
Сестра Ким Чен Ына осудила США за накачивание Украины оружием
Политика
Путин поставил задачу добиться в 2023 году роста зарплат и снижения бедности
Общество
Путин поручил утвердить программы развития новых регионов РФ
Мир
Сестра Ким Чен Ына заявила, что КНДР будет всегда «в одном окопе» с Россией
Мир
В Швейцарии заявили об отсутствии законных оснований распоряжаться активами РФ
Мир
В Белом доме заявили об отсутствии у Байдена планов посетить Украину
Культура
На фестивале BUBBLE Comics Con в Москве пройдет презентация сериала «Король и Шут»
Авто
В Японии представили обновленную Mazda 2
Мир
Россия призвала МАГАТЭ изучить данные о размещении Киевом вооружений на АЭС
Мир
Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству Мицотакиса
Общество
СК потребовал арестовать главного IT-специалиста ФТС по делу о взятке
Сюжет:

В США предрекли Украине сложности с использованием западного вооружения

0
Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американские эксперты предрекли серьезные сложности Украине и ее западным партнерам в связи с новыми поставками военной техники. В статье Foreign Policy от 26 января они объяснили свои прогнозы тем, что это будет совершенно разное вооружение, требующее индивидуального подхода в использовании и обслуживании.

Идут куда Шольц: США вслед за ФРГ объявили о поставке танков на Украину
Какого уровня достигнет милитаризация и почему в РФ считают, что разговоры о «красных линиях» уже в прошлом

Отмечается, что страны Запада пообещали направить Киеву «мешанину» из военной техники, каждый вид которой требует разного топлива, отдельных запчастей и особого подхода к обучению персонала и обслуживанию. В связи с этим для Украины и ее западных партнеров возникнет «новая логистическая головная боль».

«Это всё равно что иметь мотоцикл, лодку и высококлассный спортивный автомобиль на открытом воздухе и пытаться каждый день поддерживать их в рабочем состоянии в тяжелых условиях, самостоятельно проводить техническое обслуживание, пока в тебя стреляют», — отметил бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Джим Таунсенд.

Полковник Корпуса морской пехоты США Марк Канчиан, в свою очередь, заявил, что поставки такого разнообразия вооружений — это как раз то, чего не стоило делать.

26 января газета The Washington Post написала, что поставка различных моделей танков Украине вряд ли сыграет решающую роль в боях. В частности, отмечалось, что остаются сомнения в том, что новые танки сыграют роль в боях, так как украинские войска нужно обучить. Кроме того, эффективность военной техники также будет зависеть от того, как хорошо ее внедрят на передовой.

Ранее в тот же день глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина получит 60 польских боевых танков PT-91 Twardy вместе с ранее анонсированными 14 танками Leopard 2.

25 января правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков.

Вслед за решением ФРГ о планах поставить танки Leopard 2 Украине заявили в Испании, Финляндии, Португалии, Нидерландах и Норвегии. Тогда же президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки Leopard 2 Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии.

В свою очередь, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик также отметил, что поставки танков на Украину не являются движением в верном направлении.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023