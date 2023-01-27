В США предрекли Украине сложности с использованием западного вооружения

Американские эксперты предрекли серьезные сложности Украине и ее западным партнерам в связи с новыми поставками военной техники. В статье Foreign Policy от 26 января они объяснили свои прогнозы тем, что это будет совершенно разное вооружение, требующее индивидуального подхода в использовании и обслуживании.

Отмечается, что страны Запада пообещали направить Киеву «мешанину» из военной техники, каждый вид которой требует разного топлива, отдельных запчастей и особого подхода к обучению персонала и обслуживанию. В связи с этим для Украины и ее западных партнеров возникнет «новая логистическая головная боль».

«Это всё равно что иметь мотоцикл, лодку и высококлассный спортивный автомобиль на открытом воздухе и пытаться каждый день поддерживать их в рабочем состоянии в тяжелых условиях, самостоятельно проводить техническое обслуживание, пока в тебя стреляют», — отметил бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Джим Таунсенд.

Полковник Корпуса морской пехоты США Марк Канчиан, в свою очередь, заявил, что поставки такого разнообразия вооружений — это как раз то, чего не стоило делать.

26 января газета The Washington Post написала, что поставка различных моделей танков Украине вряд ли сыграет решающую роль в боях. В частности, отмечалось, что остаются сомнения в том, что новые танки сыграют роль в боях, так как украинские войска нужно обучить. Кроме того, эффективность военной техники также будет зависеть от того, как хорошо ее внедрят на передовой.

Ранее в тот же день глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина получит 60 польских боевых танков PT-91 Twardy вместе с ранее анонсированными 14 танками Leopard 2.

25 января правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков.

Вслед за решением ФРГ о планах поставить танки Leopard 2 Украине заявили в Испании, Финляндии, Португалии, Нидерландах и Норвегии. Тогда же президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки Leopard 2 Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии.

В свою очередь, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик также отметил, что поставки танков на Украину не являются движением в верном направлении.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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